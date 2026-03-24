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Política

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel se filia ao PSD para concorrer a deputada federal

Segundo os passos do pai, que já foi candidato à Presidência, apresentadora decidiu ingressar na vida política

Estadão Conteúdo
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Silvia Abravanel e o fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos (Reprodução/Instagram)

A apresentadora Silvia Abravanel, filha do fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos, vai se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) nesta terça-feira, 24, para disputar uma vaga como deputada federal por São Paulo.

A cerimônia de filiação ocorre às 15h, em um evento na sede do partido, na região central da capital paulista.

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Silvia é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista (UNIP). Atualmente, ela apresenta o programa infantil Sábado Animado no SBT, exibido nas manhãs de sábado. Na emissora fundada pelo pai, ela também atuou como diretora e produtora.

Ao ingressar na vida política, Silvia segue os passos do pai, que foi candidato à Presidência da República em 1989 pelo extinto Partido Municipalista Brasileiro (PMB). Ele oficializou a candidatura apenas duas semanas antes do primeiro turno e chegou a alcançar 30% das intenções de voto em pesquisas de opinião da época.

No entanto, problemas no registro do PMB - que não havia realizado convenções regionais em pelo menos nove Estados e convenções municipais em um quinto dos respectivos municípios, como exigia a legislação -, somados ao fato de Silvio ser proprietário de uma concessionária de serviço público, levaram à impugnação da candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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