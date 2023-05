Silêncio de Mauro Cid preocupa pessoas do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro

A defesa de Mauro Cid não teve acesso ao resultado da perícia no celular e em outros itens apreendidos na operação que levou a sua prisão. Este seria o motivo para o silêncio do tenente-coronel durante depoimento à Polícia Federal (PF).

A postura do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está preocupando pessoas do entorno do ex-presidente, que acreditam que o silêncio pode significar que houve uma mudança de rota e que Cid pode estar cogitando fazer uma delação premiada.

VEJA MAIS

A isto se moda o fato de Bernardo Fenelon ter sido nomeado para fazer a sua defesa, já que é especialista neste tipo de colaboração.

Prisão

O tenente-coronel Mauro Cid foi preso no começo de maio, em investigação que apura fraude nos cartões de vacina do ex-presidente, da filha dele e de outras pessoas do seu convívio pessoal.

Em depoimento à PF na última terça-feira, 16, o ex-presidente disse que, se o ex-Ajudante de Ordens arquitetou a fraude, o fez "à revelia".