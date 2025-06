'Setor público precisa ter pró-atividade para colocar o cidadão no centro', diz João Campos

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), avaliou neste sábado, que o principal desafio para inovar na gestão pública é a mudança de cultura dentro da máquina estatal. Em painel sobre inovação durante o Fórum Esfera, Campos afirmou que é preciso romper com estruturas engessadas e apostar em ferramentas que coloquem o cidadão no centro da tomada de decisão, independentemente de ciclos políticos. "A gente tem que olhar para quem de fato importa, que é o cidadão, sendo pró-ativo para colocá-lo no centro das ações", disse.

Como exemplo de inovação bem-sucedida, Campos citou a digitalização do processo de vacinação contra a Covid-19 em sua gestão. "Em 15 dias de gestão, tomei a decisão de que todo cidadão no Recife se vacinaria por meio de agendamento digital, com dia, local e horário escolhidos pelo próprio cidadão", afirmou. A medida, segundo o prefeito, ampliou de 8 mil para mais de 1,8 milhão o número de cidadãos com cadastro digital na capital pernambucana.

Com essa base de dados consolidada, a prefeitura passou, de acordo com Campos, a oferecer serviços com base nas necessidades identificadas em tempo real. Ele explicou que, quando uma criança completa três anos, por exemplo, a prefeitura envia automaticamente uma mensagem aos responsáveis informando sobre as vacinas obrigatórias, locais disponíveis e datas sugeridas.

Segundo o prefeito de Recife, há um desafio de transformar o ambiente público que requer visão de longo prazo e coragem para implementar soluções que transcendam os limites da política. "O grande desafio é uma mudança de cultura", disse ele, ao ser questionado sobre os obstáculos enfrentados em sua gestão.

"Na prefeitura do Recife, a única pessoa com prazo de validade é o prefeito eleito. São quatro anos de mandato frente a um corpo de mais de 25 mil servidores com estabilidade funcional", explicou.