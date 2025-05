Sergio Moro lidera disputa pelo governo do Paraná, aponta pesquisa

O senador Sergio Moro (União Brasil) lidera a disputa pelo governo do Paraná nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Moro aparece na liderança em todos os cenários estimulados do levantamento para a eleição de governador.

Os cenários estimulados são aqueles em que o eleitor escolhe em quem votaria a partir de uma lista de candidatos apresentada pelos pesquisadores. O nome de Moro foi testado em simulações da disputa para o governo do Estado contra Requião Filho (PDT), Beto Richa (PSDB), Rafael Greca (PSD), Alexandre Curi (PSD) e Guto Silva (PSD).

No primeiro cenário testado, Sergio Moro aparece com 43,9% das intenções de voto, seguido por Requião Filho, com 18,1%, e Beto Richa, que registra 17,9%. Guto Silva aparece com 3,9%, enquanto Enio Verri tem 2,6%.

No segundo cenário, sem a presença de Moro, Beto Richa lidera com 22,6%, seguido de perto por Requião Filho, com 20,8%. Alexandre Curi aparece com 18,3%, Guto Silva tem 5,5%, e Enio Verri, 3,2%.

A pesquisa também testou Moro em uma disputa direta com Alexandre Curi, o senador do União registrou 58,1% contra 24,0% do adversário.

Em um possível segundo turno entre Sergio Moro e Beto Richa, o ex-juiz da Lava Jato venceria com 55,1% contra 28,7% do ex-governador. Já em uma disputa contra Guto Silva, Moro teria ainda maior vantagem, com 63,8% das intenções de voto contra 17,1% do adversário.

Contra o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, Moro também venceria, com 54,3% dos votos, enquanto o gestor da capital paranaense aparece com 33,8%.

Em um cenário espontâneo, ou seja, que o entrevistado informa em quem vai votar, sem ter uma lista prévia de candidatos, o atual governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) lidera, com 10,6%. No entanto, ele não pode concorrer, por já estar em segundo mandato.

O levantamento mostrou ainda que, sem uma lista predefinida de candidatos, 75,9% dos entrevistados não sabem em quem votariam ou não quiseram opinar.

A pesquisa de opinião foi realizada no Estado do Paraná entre os dias 17 e 21 de maio com amostra 1.550 eleitores em 58 municípios. O levantamento possui um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5 pontos porcentuais para os resultados gerais.

Moro é acusado de uso irregular de recursos

Sérgio Moro foi alvo de um pedido de investigação criminal feito pelo Grupo Prerrogativas, que reúne advogados ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT). A solicitação, encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR), também envolve a ex-juíza federal Gabriela Hardt e o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, por condutas irregulares durante a operação Lava Jato.

A petição se baseia em relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e foi assinada por Antonio Carlos de Almeida castro, o Kakay, que defendeu réus acusados de corrupção pela força-tarefa.

Procurado, o senador Sérgio Moro informou, por intermédio de sua assessoria, que "o grupo Prerrogativas só defende bandidos, então não é surpresa a tentativa deles de perseguição de inocentes com acusações fantasiosas".

O documento remetido ao Ministério Público aponta para supostas irregularidades na gestão de valores provenientes de acordos de leniência e de delação premiada. Segundo a denúncia, parte dos recursos foi direcionada para uma fundação privada e para beneficiar um grupo restrito de acionistas minoritários da Petrobras.