Seplad envia à Alepa relatório de avaliação do Plano Plurianual 2020

O relatório de avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, referente ao ano de 2020, foi entregue nesta terça-feira (1) pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). O trabalho foi executado por servidores da Diretoria de Planejamento Estratégico da Seplad juntamente com o secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento, Ivaldo Ledo.

O relatório possui dois volumes, sendo o primeiro referente à execução do Poder Executivo, enquanto o segundo refere-se aos demais poderes e órgãos constitucionais independentes. O documento traz ainda em sua estrutura, a conjuntura econômica do estado, no ano de 2020, com uma análise individual e detalhada de todos os programas temáticos do PPA, abordando os itens como execução orçamentária, avaliação de compromissos regionais, indicadores de desempenho e ações, além de abordar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2023 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O documento enviado à Alepa e TCE apresenta as ações realizadas pela atual gestão em diversas áreas, beneficiando a população de forma direta e de acordo com as suas necessidades”, informou Ivaldo Ledo.

O PP 2020-2023 atende à Lei 8.966/19, que instituiu o PPA do Estado do Pará, no sentido de prestar contas à população quanto aos projetos executados pelo poder público. “Demonstra de que forma o Governo desenvolveu a gestão estadual e obteve avanços sociais em um ano atípico que requisitou a presença do poder público de maneira atuante em todos os 144 municípios”, completa a Seplad.

O plano foi revisto entre os dias 4 e 18 de maio nas “Oficinas Estratégicas”, realizadas sob a coordenação da Seplad. As ações foram revistas para que fossem adequadas “ao atual contexto, afetado diretamente pela pandemia da covid-19, principalmente a qualidade de vida da população paraense”, disse o órgão.

O documento pode ser consultado na íntegra no site da Seplad através do link: https://seplad.pa.gov.br/plano-plurianual-ppa/ppa-2020-2023/.