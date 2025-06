Senadores visitam obras da COP 30 em Belém

Uma comitiva de senadores da Comissão Temporária da COP 30 do Senado Federal desembarcou em Belém, nesta quinta-feira (5), para acompanhar de perto os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro de 2025.

A visita integra o cronograma oficial da subcomissão, criada para fiscalizar e apoiar ações do governo brasileiro na organização do evento, que deve reunir representantes de quase 200 países na capital paraense.

Parlamentares visitam principais obras da COP 30 em Belém

A agenda da comitiva começou pela manhã, com participação no Encontro Nacional de Presidentes de Comissões de Meio Ambiente do Legislativo Estadual, realizado na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Em seguida, os senadores visitaram dois dos principais canteiros de obras voltados à COP 30: o Porto Futuro II e o Parque da Cidade.

Ambos os projetos integram o conjunto de obras estruturantes que visam preparar Belém para receber o maior evento climático do mundo.

Obras seguem dentro do cronograma, afirma Helder Barbalho

Durante a visita, o governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou os senadores e destacou o simbolismo da fiscalização ocorrer no Dia Mundial do Meio Ambiente.

“É muito importante que possam vir aqui, até para, in loco, olhar aquilo que está sendo feito e levar ao Senado a mensagem dos avanços e da certeza de que aquilo que está planejado está sendo realizado”, declarou o governador.

Helder reafirmou que as principais obras da COP 30 devem ser concluídas até outubro de 2025, antes do tradicional Círio de Nazaré, evento que mobiliza milhares de pessoas na cidade.

O Porto Futuro II deve ser entregue até a segunda semana de outubro, enquanto o Parque da Cidade já terá áreas de lazer abertas ao público em agosto e será oficialmente entregue às Nações Unidas.

Porto Futuro II será vitrine da bioeconomia na Amazônia

Um dos destaques da visita foi o Porto Futuro II, que deve se transformar em um dos principais cartões-postais da COP 30. O espaço vai reunir estruturas para eventos, gastronomia, cultura amazônica e um parque de bioeconomia, funcionando como uma vitrine para modelos de desenvolvimento sustentável.

“Cada obra tem um sentido dentro de um contexto de cidade. O parque de bioeconomia será um espaço para mostrar a estratégia do Pará e estimular a instalação de empresas da área”, explicou Helder.

Rede hoteleira e hospedagem temporária crescem em Belém

O governador também comentou sobre a infraestrutura de hospedagem em Belém, que vem sendo ampliada para atender à demanda esperada. Segundo ele, o número de imóveis cadastrados em plataformas de aluguel temporário passou de 700 para 19 mil.

“Estamos enfrentando agora o desafio da pressão por preços mais altos, mas estamos atentos para evitar exageros”, afirmou Helder Barbalho.

Subcomissão do Senado avalia novos apoios federais

A diligência da Comissão Temporária da COP 30 continua até esta sexta-feira (7) e deve resultar em novos encaminhamentos para garantir apoio federal às obras e ações em curso no Pará.

A visita foi aprovada pelo Requerimento 1/2025, de autoria da senadora Leila Barros (PDT-DF), que preside o colegiado.

A COP 30 ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, e representa uma oportunidade histórica para o Brasil e a região amazônica no debate global sobre as mudanças climáticas e a sustentabilidade.