Senadora Damares estará em Belém nesta semana para evento voltado às mulheres

A senadora Damares Alves (Republicanos/DF) estará em Belém na próxima sexta-feira (25), para participar do 1º Encontro das Republicanas Região Norte e Lançamento da Campanha "Mulher, Tome Partido". O diretório estadual do partido Republicanos publicou em suas redes soiais um vídeo em que a parlamentar confirma a vinda à capital paraense e convida as mulheres a participarem da programação.

O evento será realizado das 14h30 às 21h, no Hotel Grand Mercure, e contará com a presença de deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e lideranças femininas do Republicanos, que são referência no Norte e no Brasil.

“O recado tá dado, de Belém para o Brasil, nós somos conservadores, pró-vida e pró-família. Nós estamos caminhando por todo o Brasil, chamando todas as donas de casa, mães, mulheres jovens, porque nós acreditamos que nos próximos anos haverá uma revolução, e são as mulheres conservadoras que irão encabeçá-la. Nós temos um plano para o Brasil, de proteger as nossas crianças, proteger as nossas mulheres e fazer com que mulheres conservadoras ocupem lugares de poder no Brasil”, declarou a senadora, que também é secretária nacional do Republicanos Mulher.

Para Damares, o evento representa uma oportunidade para falar sobre a importância das mulheres participarem ativamente da política. O Republicanos levará a campanha “Mulher, tome partido” a todas as regiões do país.