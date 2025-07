Senadora chama Eduardo Bolsonaro de 'moleque' e diz que ele é responsável pela tornozeleira do pai

A senadora Margareth Buzzetti (PSD-MT) afirmou que o culpado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro usar uma tornozeleira eletrônica é seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque”, disse a parlamentar. Buzzetti apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022 e considera que Eduardo está fazendo um “abuso” com o Brasil e o próprio pai. Ela também avalia que as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) são abusivas.

“Ele falou em vários e vários vídeos que era ele que estava negociando, que ia ter tarifas, sim. O que adianta mudar agora?”, disse a senadora, em referência às declarações que o filho do ex-presidente fez após as tarifas de 50% em produtos brasileiros impostos por Donald Trump. Autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo disse nesta segunda-feira (21), em uma entrevista, que trabalhou para sanções individuais contra Alexandre de Moraes e que as tarifas foram uma escolha de Trump.

Buzzetti também afirmou que Eduardo atrapalhou os trabalhos feitos pela comissão de senadores, que tentavam viabilizar uma forma de dialogar com os Estados Unidos. "O Senado tem uma comissão, tentou fazer uma comissão externa para negociar nos Estados Unidos, simplesmente Eduardo Bolsonaro estava boicotando a comissão, chamou a Tereza Cristina de inócua, tentou barrar e falar mal do Tarcísio [de Freitas]”, disse.

A senadora também criticou o salário que o filho do ex-presidente está recebendo com o fim da licença parlamentar. "Tem que tirar o salário dele mesmo, porque ele está lá nos EUA fazendo nada”, completou.