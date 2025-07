'Não haverá recuo', diz Eduardo Bolsonaro sobre tarifas dos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que não "haverá recuo" na decisão dos Estados Unidos em taxar todos os produtos brasileiros em 50%. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a única forma de haver uma mesa de negociação é se o Brasil der "um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump".

No início do mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciando o tarifaço, que entrará em vigor a partir de 1º de agosto, e criticou o "tratamento" contra Bolsonaro, réu por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo o encerramento do processo penal contra ele.

VEJA MAIS

"Me desculpe, até colegas de partido estão fazendo uma delegação para vir aqui junto com parlamentares do PT. Não vão conseguir resolver nada, a nossa embaixadora não é recebida aqui, o (vice-presidente Geraldo) Alckmin não tem interlocução aqui, e eu adianto para vocês, não haverá recuo, porque para que ocorra uma mesa de negociação, o Brasil tem que dar um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump. E aí a minha sugestão é: deixem o Congresso votar a anistia. Se quiserem sacrificar o País inteiro, achando que vale a pena", disse o deputado.

Na mesma declaração, Eduardo voltou a afirmar que a comissão de senadores que viajará aos Estados Unidos em missão para tentar negociar a tarifa "não vai conseguir resolver nada". Nesta terça-feira, 22, o parlamentar escreveu em seu perfil do X (antigo Twitter) que missão "está fadada ao fracasso".

A declaração ocorreu durante participação no podcast Inteligência Ltda, transmitido na noite desta segunda-feira, 21. Na mesma entrevista, o deputado afirmou que teve conhecimento das medidas aplicadas pelo presidente norte-americano antes de serem anunciadas.

Eduardo comentou ainda sobre uma possível prisão do pai. Bolsonaro teve medidas cautelares decretadas contra ele na última sexta-feira, 18, pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga a atuação de pai e filho em articulações estrangeiras contra autoridades brasileiras.

"Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Pode prender o meu pai, eu não vou mudar a minha conduta", disse.