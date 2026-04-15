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Política

Senado aprova, por 50 a 8, Odair Cunha (PT-MG) para vaga de ministro no TCU

Cunha ocupará a vaga deixada por Aroldo Cedraz

Estadão Conteúdo
fonte

Odair Cunha (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 15, por 50 votos a 8 - além de 1 abstenção -, a indicação do deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação foi feita de forma secreta, e, agora, o nome será promulgado. Cunha ocupará a vaga deixada por Aroldo Cedraz.

O deputado teve o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por um acordo costurado em 2024. A candidatura do petista teve o endosso de 12 partidos.

Na terça, 14, o petista havia recebido 303 votos favoráveis na Câmara e derrotou os deputados Elmar Nascimento (União-BA), Danilo Forte (PP-CE), Hugo Leal (PSD-RJ), Gilson Daniel (Podemos-ES), Soraya Santos (PL-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP).

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Palavras-chave

TCU/VAGA/ODAIR CUNHA/SENADO/APROVAÇÃO
Política
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