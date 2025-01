seminário capacita prefeitos para o desenvolvimento dos municípios do pará

Fortalecer a gestão pública municipal por meio de parcerias estratégicas e troca de experiências. Esse foi o objetivo do Seminário Novos Gestores 2025-2028. O evento foi realizado, na sexta-feira (24), pela Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e reuniu prefeitos e prefeitas eleitos para um dia de intensos debates e capacitações sobre os desafios da administração pública municipal.

O evento ocorreu com o patrocínio da Caixa e do Governo Federal, e apoio do Governo do Pará, Sebrae, Secretaria de Turismo e Associações e Consórcios Regionais. Durante o seminário, o presidente da Famep, Nélio Aguiar, assinou importantes parcerias em prol do desenvolvimento dos municípios paraenses. Com a Caixa, foi firmado um Termo de Cooperação Técnica para oferecer suporte especializado em soluções financeiras e de infraestrutura. Já com o Sebrae, o Protocolo de Intenções tem como foco apoiar as Salas do Empreendedor, fomentar políticas públicas para pequenos negócios e fortalecer ações de desenvolvimento econômico local.

Nélio destacou a importância das parcerias firmadas. “A Famep tem o compromisso de apoiar as prefeituras paraenses e promover iniciativas que impulsionem o desenvolvimento local. As parcerias com instituições como a Caixa, o Sebrae e outros parceiros, são fundamentais para garantir que nossos municípios tenham acesso a recursos, capacitação e ferramentas para uma gestão eficiente e transparente. Agradeço a todos os parceiros e participantes que contribuíram para este grande evento em prol dos municípios paraenses”, disse o presidente.

VEJA MAIS:

Presente ao evento, o ministro das Cidades, Jader Filho, apresentou um balanço das ações federais no Pará, com a destinação de R$ 6,6 bilhões em recursos para 141 municípios, contemplando programas como o Novo PAC e o Minha Casa, Minha Vida. O ministro ressaltou a importância de os gestores municipais apresentarem projetos ao governo federal para garantir investimentos em áreas como habitação, saneamento, mobilidade urbana e infraestrutura. “Parabenizo a Famep por trazer, não só o tema do Ministério, mas também os outros que foram abordados aqui, para poder ajudar os prefeitos a melhorarem sua gestão, porque melhorando a gestão, melhora as nossas cidades”, destacou Jader Filho.

O secretário Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano, também participou do evento e destacou a importância do Pacto Federativo e convidando os gestores para o Encontro com os Ministérios, que ocorrerá em fevereiro, em Brasília. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) apresentaram iniciativas em prol do fortalecimento da gestão pública municipal, com destaque para a PEC 66/2023, que trata da sustentabilidade fiscal dos municípios. A presidente do MMM, Tania Ziulkoski, reforçou a importância do engajamento feminino na política municipal.

A Caixa, patrocinadora do evento, destacou as oportunidades de parceria com os municípios em áreas como habitação, infraestrutura e Parcerias Público-Privadas (PPPs), enquanto o Sebrae reforçou a necessidade de apoiar os pequenos negócios como estratégia para o desenvolvimento econômico local.