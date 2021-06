Semana da Correição do Tribunal Regional de Trabalha ocorre até sexta-feira (11)

A primeira reunião da Correição Ordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) ocorreu nesta terça-feira, 7, entre o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Pará e Amapá, desembargadora Graziela Leite Colares e a vice-presidente do TRT8, desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho, por meio de videoconferência. Logo em seguida, foi feita uma segunda reunião pela plataforma Zoom, que marcou a apresentação das equipes integradas por todos os servidores e chefes, responsáveis envolvidos na Semana da Correição Ordinária do TRT-8, que vai até a próxima sexta-feira, 11. A correição é um procedimento que envolve diligências de verificação das diversas rotinas englobadas pelas atividades executadas pelos órgãos da Justiça.

O ministro Aloysio Corrêa, em sua fala inicial, destacou a importância da 8ª Região e fez menção ao colega, ministro Walmir Oliveira da Costa, originário do TRT8 e falecido recentemente. Em seguida, falou da importância da Correição Ordinária para a contribuição da história da Justiça do Trabalho e sua evolução.

“Este momento de pandemia nos traz uma reflexão permanente sobre a valorização da vida, e também que nós podemos construir um mundo melhor. Precisamos dar continuidade a toda essa nossa história. Este trabalho que estamos fazendo é uma resposta que nós damos à sociedade. Esse período, durante essa convivência, que seja para todos possam ter um aprendizado, que possamos retirar mudanças boas, dando a nossa contribuição para ter, de fato, os aspectos da convivência, fraternidade e ideais”, declarou.

Após a abertura, o corregedor-geral apresentou os integrantes de sua equipe que atuarão no decorrer da Correição, passando posteriormente a palavra à presidente do TRT8, desembargadora Graziela Colares, que agradeceu o apoio da equipe da Corregedoria. “Antes de apresentar minha equipe, ministro, gostaria de agradecer aos integrantes de sua equipe, que já vêm nos apoiando sempre com muita gentileza e disposição, para podermos preencher todo o material prévio que apoiará este trabalho", destacou a desembargadora.

A correição ordinária ocorrerá durante toda a semana, encerrando na manhã de sexta-feira, 11, quando será lida Ata de Correição. Posteriormente, às 11h30, o ministro falará com a imprensa, em coletiva realizada de forma virtual.