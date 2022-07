Sem roupa, mulher faz protesto em apoio a Lula e para trânsito no Rio de Janeiro

Vestida apenas com adesivos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma bota de cano alto preta, uma mulher chamou a atenção ao caminhar por uma rua da Zona Sul do Rio de Janeiro e chegou a parar o trânsito no local. A manifestação política inusitada em apoio ao petista ocorreu nesta quinta-feira (14). As informações são do Portal Terra.

Mulher parou o trânsito durante protesto (Foto: Fabricio Pioyani / AgNews)

Para expressar a sua opinião política a favor do pré-candidato Lula, a mulher cobriu os seios e suas partes íntimas com adesivos com a imagem do ex-presidente. Para completar o visual, usava uma placa com o símbolo do Partido dos Trabalhadores e uma imagem de Lula.

Eleições 2022

A expectativa é de que as manifestações políticas fiquem mais intensas no Brasil, com a proximidade do pleito. O primeiro turno das eleições 2022 está programado para o dia 2 de outubro, conforme o calendário eleitoral. Até o momento, Lula e o presidente Jair Bolsonaro aparecem na frente nas pesquisas de intenção de votos.