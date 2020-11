Seis municípios paraenses têm mais eleitores do que habitantes

Estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mostra o que 493 das 5.570 cidade brasileiras, ou seja, 8,8% do total, tem hoje mais eleitores que habitantes. Na região Norte, são 18 municípios nessa situação, sendo seis deles só no Pará – dois a mais do que havia sido identificado nas eleições de 2018. Os números têm como base o cruzamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e estimativa populacional do IBGE de 2020.

PARÁ

No Pará, segundo o levantamento, a população é de 8.6 milhões de habitantes e os eleitores aptos chegam a 5,7 milhões. Porém, em municípios como Jacareacanga, há 4.483 eleitores a mais, na comparação com o número de habitantes – a população estimada é de 7.590 contra 12.073 votantes. Em número absolutos, a cidade está em segundo lugar no País entre os que apresentam essa disparidade, atrás apenas de Cumaru (PE), que tem 15.335 eleitores e 10.192 habitantes.

Outro município paraense, Mojuí dos Campos ficou em quinto lugar, com uma população estimada de 16.184 pessoas, enquanto os votantes cadastrados pela Justiça Eleitoral chegam a 18.977 (diferença de -2.793). Em Canaã dos Carajás, há 40.583 eleitores e 38.103 habitantes (-2.480).

Também está na lista divulgada pela CNM Pau D’Arco, cuja população estimada é de 5.410, ou seja, 2.291 pessoas a menos do que o número de eleitores cadastrados, que chega a 7.701. Em Peixe-Boi, são 8.467 eleitores, 386 a mais do que a população estimada.

Por fim, fechando a lista de municípios paraenses que apresentam essa diferença, vem Senador José Porfírio, onde estão cadastrados 11.543 votantes, 63 a mais do que o número de habitantes.

BRASIL

Em todo o País, a CNM aponta um aumento de 60% no número de municípios brasileiros que têm mais eleitores do que população. Em termo percentual, o estado com maior número é Goiás (22,76%), seguido do Rio Grande do Norte (17,9%) e da Paraíba (14,8%). No Pará, o percentual de municípios nessas condições é de 4,17%.

Em 2018, o Pará tinha quatro municípios com mais eleitores do que habitantes: Canaã dos Carajás, Pau D’arco, Mojuí dos Campos e Peixe Boi. Este ano, entrou Jacareacanga, com a diferença mais alta entre os municípios paraenses e a segunda do País, e senador José Porfírio. A diferença entre eleitores e população na comparação entre os dados de 2018 e 2020, caiu de 3.857 para 2.480, em Canaã dos Carajás, e subiu de 1.737 para 2.291, em Pau D’Arco; de 1.700 para 2.793, em Mojuí dos Campos, e de 290 para 386 em Peixe-Boi.

EXPLICAÇÃO

Para a área técnica da CNM, essa diferença pode existir em razão das desatualizações nas estimativas de população feitas pelo IBGE, fraudes e, especialmente, por questões afetivas, uma vez que várias pessoas se mudam para cidades maiores, mas não transferem o seu títulos de eleitores, continuando registrados como eleitores de seus municípios de origem. É o caso de Luzia Santos, que nasceu em Castanhal e vive em Belém há 33 anos.

Luzia Santos mora em Belém e vota em Castanhal (Arquivo pessoal)

“Nunca transferi meu título, porque eu saí de Castanhal, mas Castanhal nunca saiu de mim. Eu trabalho em Castanhal, vivo em Castanhal também, então, nunca tive interesse. Minha família vive em Castanhal e nesses eventos a gente marca para estar junto. No dia da eleição, vira uma festa”, conta.

Há ainda situações, de cidades menores, onde a disputa política é muito acirrada e as pessoas nascidas nessas localidades têm algum grau de parentesco com os candidatos, o que pode contribuir para que elas não transfiram seus títulos.

De acordo com a Agência Brasil, nos casos em que há muita discrepância entre eleitores e habitantes ou que há um aumento da transferência de domicílios, a Resolução 22.586/2007, do TSE, determina que seja feita uma revisão do eleitorado sempre que for constatado que o número de eleitores é maior que 80% da população, que o número de transferências de domicílio eleitoral for 10% maior que no ano anterior, e que o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à maior de 70 anos no município.

Veja a lista de municípios paraenses que têm mais eleitores do que população:

- Jacareacanga

Eleitores: 12.073

População: 7.590

Diferença: -4.483

- Mojuí dos Campos

Eleitores: 18.977

População: 16.184

Diferença: -2.793

- Canaã dos Carajás

Eleitores: 40.583

População: 38.103

Diferença: -2.480

- Pau d'Arco

Eleitores: 7.701

População: 5.410

Diferença: -2.291

- Peixe-Boi

Eleitores: 8.467

População: 8.081

Diferença: -386

- Senador José Porfírio

Eleitores: 11.543

População: 11.480

Diferença: -63

Fonte: CNM.