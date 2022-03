Seis cirurgias e várias internações: relembre os problemas de saúde de Bolsonaro nos últimos anos

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) foi hospitalizado na noite desta segunda-feira, 28, com nova suspeita de obstrução intestinal. Bolsonaro foi levado para o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, depois de sentir um desconforto. A informação foi confirmada pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos) e pelo general Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).



É a segunda vez que o presidente é hospitalizado este ano pelo mesmo motivo. Na madrugada do dia 3 de janeiro, o presidente foi internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, também depois de sentir um incômodo estomacal.



Jair Bolsonaro tem 67 anos e desde que assumiu o poder, em 2019, passou por sucessivos problemas de saúde e seis cirurgias.



Relembre o histórico de problemas de saúde do presidente nos últimos anos:



6 de setembro de 2018 - A facada

Faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, Bolsonaro, durante um dos compromissos de campanha, sofreu um atentado e levou uma facada na região do abdômen. O ataque ocorreu na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na ocasião, o boletim médico do presidente apontou diversas perfurações no intestino. Ele também teria perdido mais de dois litros de sangue em decorrência da facada. O presidente foi operado com urgência ainda em MG e transferido, posteriormente, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



12 de setembro de 2018 - Segunda cirurgia

Apresentando aderências no intestino delgado e obstruções, Bolsonaro foi operado novamente no dia 12 de setembro de 2018. Na época, ele também realizou a correção de uma fístula resultante de uma sutura da primeira cirurgia.



29 de setembro - Alta médica

Faltando apenas uma semana para as eleições, Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital. Ele não participou de nenhum debate televisivo com os outros candidatos a presidente alegando ainda estar se recuperando do atentado.



28 de janeiro de 2019 - Terceira cirurgia

Pouco antes de completar um mês como novo presidente do Brasil, Bolsonaro passou por uma nova cirurgia. O procedimento para a retirada da bolsa de colostomia durou cerca de 7h e foi considerada complexa pelas complicações que ele já vinha apresentando.



8 de setembro de 2019 - Quarta cirurgia

Bolsonaro passou por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia no abdômen, resultante da operação anterior.



23 de dezembro de 2019 - Queda no banheiro

O presidente é levado para o HFA, em Brasília, após sofrer uma queda no banheiro. Ele passou a noite na instituição de saúde.



6 de julho de 2020 - Positivo para covid-19

Apresentando sintomas leves, o presidente foi diagnosticado com a covid-19. Ele informou que fez tratamento com hidroxicloroquina, medicação cuja ineficácia contra a covid-19 já foi comprovada cientificamente.



25 de julho de 2020 - Negativo para covid-19

Depois de passar 19 dias em isolamento em Brasília, o presidente anunciou que realizou um novo teste para a covid-19, cujo resultado deu negativo. Até

hoje o presidente afirma não ter tomado a vacina contra o novo coronavírus.



30 de janeiro de 2020 - Quinta cirurgia

O presidente realizou a sua segunda vasectomia, cirurgia para homens que não desejam mais ter filhos. Ele já havia feito o procedimento, mas reverteu a cirurgia para que a esposa, Michele Bolsonaro, pudesse engravidar.



25 de setembro de 2020 - Sexta cirurgia

Bolsonaro passou por um novo procedimento cirúrgico, dessa vez, para a retirada de um cálculo renal.



14 de julho de 2021 - Obstrução intestinal e crise de soluço

Depois de apresentar uma crise de soluço por mais de dez dias e nova obstrução intestinal, o presidente foi internado outra vez. Na ocasião, os médicos optaram por um tratamento menos agressivo, sem cirurgia.



6 de dezembro de 2021 - Ida ao posto médico

O presidente foi levado para o posto médico no anexo do Palácio do Planalto. O motivo da ida do presidente à instituição de saúde não foi informado.



15 de dezembro de 2021 - Nova ida ao posto médico

Bolsonaro foi levado pela segunda vez ao posto médico anexo do Palácio do Planalto em menos de 15 dias. As causas também não foram informadas.



17 de dezembro de 2021 - Terceira ida ao posto médico

Bolsonaro vai pela terceira vez no mesmo mês ao posto médico anexo do Palácio do Planalto. Novamente, ele não informa as razões que o levaram ao local.



3 de janeiro de 2022 - Obstrução intestinal

Passando as férias em Santa Catarina, o presidente sentiu um novo mal-estar e foi internado com urgência em São Paulo. Ele passou por exames e avaliação sobre uma possível cirurgia, que não foi confirmada.



28 de março de 2022 - Desconforto abdominal

Na noite desta segunda-feira, o presidente apresentou mais um incômodo abdominal e foi levado para o HFA, em Brasília. O estado de saúde dele ainda não foi informado.