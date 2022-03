Jair Bolsonaro tem mal-estar e é levado a hospital nesta segunda-feira (28)

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) na noite desta segunda-feira (28), após ser examinado pela equipe médica da Presidência devido a um mal-estar. Ele foi levado ao hospital para fazer exames. As informações são do R7.

A informação foi confirmada pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos) e pelo general Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

VEJA MAIS