Segurança Penitenciária do Pará tem mais 500 novos policiais

Na tarde desta terça-feira, 27 de junho, ocorreu a cerimônia de posse de mais 460 policiais penais aprovados no concurso C-208. O evento teve lugar na Arena Guilherme Paraense, conhecida como "Mangueirinho". Na presença do governador Helder Barbalho e outras autoridades, os novos servidores efetivos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) formalizaram sua posse por meio da assinatura do Termo de Posse, indicando a data de início de suas atividades, e receberam o Ofício de Lotação.

Desde março, o Estado tem realizado o processo de investidura dos aprovados no concurso. Na primeira cerimônia, 686 novos policiais penais tomaram posse, seguidos por outros 700 em maio. Com a solenidade de hoje, o total de servidores adicionados à Seap chega a 1,8 mil.

Durante a cerimônia, também foi entregue à Secretaria uma caminhonete no valor de R$ 220 mil, que será utilizada para o transporte de insumos e produtos relacionados ao trabalho prisional. Além disso, ocorreu a assinatura do decreto oficializando o Hino da Seap, cuja autoria (letra e música) é do desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Belém-PA), Vicente Malheiros da Fonseca.

O governador destacou que, desde 2019, ficou evidente a necessidade de uma reestruturação imediata do sistema de gestão penitenciária. Ele ressaltou a importância do equilíbrio entre o sistema penal e carcerário na construção de um ambiente pacífico para a população paraense. Nesse sentido, foram implementadas políticas públicas voltadas para fortalecer a Seap, incluindo a ampliação do quadro funcional e a qualificação dos agentes, como parte do processo de reformulação em andamento.