Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Secretário que teve visto revogado pelos EUA diz que sanção é 'injusta' e defende Mais Médicos

Estadão Conteúdo

O médico Mozart Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, reagiu nesta quarta-feira, 13, à revogação de seu visto americano pelo governo dos Estados Unidos, comandado pelo presidente Donald Trump. Em publicação no Instagram, Sales afirmou que a sanção é "injusta" e defendeu o programa Mais Médicos, citado pelo governo americano para justificar a sanção contra ele e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo federal que, assim como o secretário, envolveu-se na criação do programa durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

"O programa Mais Médicos pelo Brasil é uma iniciativa primordial do governo federal para garantir o necessário atendimento de saúde a milhões de brasileiras e brasileiros em todas as regiões do País", afirmou Mozart Sales. "Essa sanção injusta não tira minha certeza de que o Mais Médicos é um programa que defende a vida e representa a essência do SUS, o maior sistema público de saúde do mundo."

Mozart é a primeira autoridade do governo Lula a ser punida com a perda de visto pelo governo Trump. Integrantes do governo temem que a medida possa ocorrer com outros, inclusive de alto escalão, por causa do embate político relacionado aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes de Sales, o governo americano já havia revogado vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República, bem como de familiares.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu Mozart Sales e publicou em sua rede social que o programa Mais Médicos resistirá a "ataques injustificáveis".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MARCO RUBIO/MINISTÉRIO/SAÚDE/SECRETÁRIO/VISTO/REVOGAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Secretário que teve visto revogado pelos EUA diz que sanção é 'injusta' e defende Mais Médicos

14.08.25 9h48

Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

14.08.25 9h38

Prefeito afastado

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF que apura corrupção

Nas eleições de 2024, Lima disputou a prefeitura contra a candidata apoiada por seu ex-aliado Orlando Morando, a sobrinha Flávia Morando

14.08.25 9h03

Afastamento

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

As ações ocorrem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema

14.08.25 9h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda