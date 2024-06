Secretaria de Igualdade Racial e DH do Pará lamenta morte da coordenadora Darlah Farias

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) do Pará divulgou, na manhã deste domingo (02/06), uma nota de pesar pelo falecimento da coordenadora de Diversidade Sexual e de Gênero da pasta, a advogada Darlah Mariana Santos Conceição. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A morte de Darlah Farias, como era conhecida, gerou comoção entre gestores públicos e colegas de trabalho. A deputada estadual Lívia Duarte (Psol) também manifestou pesar por meio das redes sociais.

“A vida veio surpreender neste domingo com uma notícia de dar um nó na garganta: A Darlah Farias, nossa amada companheira de lutas e sonhos, partiu. Darlah foi minha assessora na Câmara Municipal de Belém, acima de tudo foi uma grande amiga, advogada competentíssima, co-fundadora do Coletivo Sapato Preto e militante aguerrida da Rede ALAMP”, disse a deputada.

Lívia Duarte também contou na publicação que Darlah “apoiou e inspirou muitas mulheres lésbicas pretas, dedicando-se como advogada, lutando pelos direitos humanos e ajudando a avançar nas conquistas sociais”. Ela completou ao dizer que Darlah “foi a expressão pura da solidariedade e do amor. Uma mulher bela e admirável em suas opiniões e atitudes, que deixa a sua marca, deixa uma trincheira aberta para suas companheiras seguirem na luta e na resistência”.

A parlamentar finalizou a homenagem com a seguinte mensagem: “Deixo o meu imenso pesar à família, aos demais amigos e ao movimento social que perde uma de suas principais lideranças. Darlan Farias viverá para sempre em nossos corações”.

Vivi Reis, ex-deputada federal pelo Psol, também se manifestou pela perda da amiga via redes sociais: “Ainda sem acreditar que a Darlah se foi. Nossa amiga, companheira de luta, super atenciosa, uma pessoa maravilhosa que deixou legado, sonhos e muitas alegrias. Tenho muitas lembranças com Darlah: nas rodas de conversa, reuniões, marchas, audiências, nos rolês por Belém. Muitas risadas, planos de romper as barreiras dessa sociedade racista e lesbofóbica. Na última vez que nos vimos, ela me transmitiu muita paz e força. Meus sentimentos à família, amigues de Darlah e a todes que construíram a luta ao seu lado. Darlah descansa hoje ao lado dos nossos que partiram”.

Leia abaixo a nota divulgada pela Seirdh



“A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) informa e lamenta profundamente o falecimento da coordenadora de Diversidade Sexual e de Gênero da pasta, a advogada Darlah Mariana Santos Conceição. Nesse momento de grande dor e pesar, a Seirdh se solidariza com familiares e amigos, desejando paz e consolo diante de tão repentina perda”.

A Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SECDH) também divulgou uma nota de pesar

Confira nota divulgada pela SECDH

“É com enorme tristeza que a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SECDH) recebe a notícia da morte de Darlah Farias, fundadora do Coletivo Sapato Preto e militante incansável pelos direitos das minorias. Sua partida deixa um enorme vazio nas lutas, mas seu legado de força a coragem permanecerá nos nossos corações.

A equipe da SECDH expressa sua solidariedade, amor e acolhimento aos familiares, amigos e companheiros de luta neste momento de dor. Siga em paz, Darlah Farias”.