Santa Casa do Pará lança edital do concurso público com 250 vagas

Foi publicado em edital extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29), o edital do concurso público para contratação de servidores efetivos na Fundação Santa Casa de Misericódia do Pará (FSCMP). Estão sendo ofertadas 250 vagas no certame, que também busca a formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para profissionais de níveis médio e superior, e os salários variam de de R$ 1.215,50 e R$ 3.696,38, podem ser acrescido de gratificações ou outras vantagens legais, dependendo do cargo.

Inscrições

Os interessados devem ser inscrever no concurso pela internet, no endereço eletrônico da Fundação Cetap, empresa organiza o certame. As inscrições ficarão abertas entre 8h do dia 18 de janeiro de 2023 a 23h e 59 min do dia 15 de março de 2023.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações