Salário de ministro do STF dá 'condição média' de vida, diz Mendonça

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o salário de um magistrado permite uma “condição média” de vida, embora seja “muito acima” da renda da maior parte dos brasileiros.

Durante um evento na última sexta-feira (21), Mendonça disse que o salário de ministros e juízes não permite uma vida sem preocupações financeiras. Segundo ele, é necessário manter controle sobre os gastos. As informações são do Estadão.

“Um ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. O salário, ainda que seja um bom salário, não te dá condições de ter uma vida sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia”, afirmou.

Apesar da declaração, o ministro reconheceu que a magistratura é uma categoria privilegiada. Ele também afirmou que a remuneração não proporciona uma “vida nababesca”.

“Mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês”, disse.

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Quanto André Mendonça recebeu em 2026?

Segundo dados do Portal da Transparência do STF, os rendimentos líquidos de André Mendonça entre janeiro e julho deste ano somaram R$ 182.029,10.

Os valores variaram de R$ 18.881,92, registrados em abril e maio, a R$ 43.028,21, recebidos em janeiro. A média mensal no período foi de aproximadamente R$ 26 mil.

A declaração ocorreu durante o 5º Seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos (Anamel), realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Ministro também falou sobre trabalho no STF

No mesmo evento, Mendonça comentou as dificuldades enfrentadas desde que chegou ao Supremo. Segundo ele, os dois primeiros anos no tribunal foram especialmente difíceis.

“Foram períodos de muita infelicidade”, afirmou.

Atualmente, o ministro disse que sente mais o peso das responsabilidades do cargo do que os benefícios relacionados à função.

Mendonça foi indicado ao STF pelo então presidente Jair Bolsonaro e tomou posse em dezembro de 2021. Atualmente, é relator de investigações da Polícia Federal que apuram irregularidades envolvendo o Banco Master e descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.