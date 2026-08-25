Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Salário de ministro do STF dá 'condição média' de vida, diz Mendonça

Ministro afirmou que magistrados recebem bem, mas precisam controlar os gastos

O Liberal com informações da AE
fonte

Salário de ministro do STF dá 'condição média' de vida, diz Mendonça (Carlos Moura/SCO/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o salário de um magistrado permite uma “condição média” de vida, embora seja “muito acima” da renda da maior parte dos brasileiros.

Durante um evento na última sexta-feira (21), Mendonça disse que o salário de ministros e juízes não permite uma vida sem preocupações financeiras. Segundo ele, é necessário manter controle sobre os gastos. As informações são do Estadão.

“Um ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. O salário, ainda que seja um bom salário, não te dá condições de ter uma vida sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia”, afirmou.

Apesar da declaração, o ministro reconheceu que a magistratura é uma categoria privilegiada. Ele também afirmou que a remuneração não proporciona uma “vida nababesca”.

“Mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês”, disse.

VEJA MAIS

image Lula 'não mexeu um dedo para beneficiar o filho', afirma Haddad

image Lula diz tratar com 'muita seriedade' caso sobre Lulinha e afirma: 'Investigue-se'
Presidente negou tentar barrar as investigações contra seu primogênito

Quanto André Mendonça recebeu em 2026?

Segundo dados do Portal da Transparência do STF, os rendimentos líquidos de André Mendonça entre janeiro e julho deste ano somaram R$ 182.029,10.

Os valores variaram de R$ 18.881,92, registrados em abril e maio, a R$ 43.028,21, recebidos em janeiro. A média mensal no período foi de aproximadamente R$ 26 mil.

A declaração ocorreu durante o 5º Seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos (Anamel), realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Ministro também falou sobre trabalho no STF

No mesmo evento, Mendonça comentou as dificuldades enfrentadas desde que chegou ao Supremo. Segundo ele, os dois primeiros anos no tribunal foram especialmente difíceis.

“Foram períodos de muita infelicidade”, afirmou.

Atualmente, o ministro disse que sente mais o peso das responsabilidades do cargo do que os benefícios relacionados à função.

Mendonça foi indicado ao STF pelo então presidente Jair Bolsonaro e tomou posse em dezembro de 2021. Atualmente, é relator de investigações da Polícia Federal que apuram irregularidades envolvendo o Banco Master e descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

salário

STF

André Mendonça
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Subsídios do agro serão mantidos, diz Renan Santos em sabatina

27.08.26 11h58

TSE e Google lançam ferramenta para candidatos identificarem deepfakes no YouTube

27.08.26 11h53

corrida pelo voto

Eleições 2026: MP Eleitoral contesta 5 registros de candidatura no Pará

Decisão cabe à Justiça Eleitoral, que deve analisar os pedidos de impuginação

27.08.26 11h33

Apoio

Flávio Bolsonaro grava vídeo de apoio à candidatura de Eduardo Cunha

Cunha afirmou apoiar Flávio à Presidência, apesar da neutralidade do Republicanos em âmbito nacional

27.08.26 11h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Luto

Morre o empresário Marcos Marcelino de Oliveira, ex-vice-presidente da Fiepa

Fiepa lamentou a morte do empresário e destacou sua trajetória como liderança do setor industrial paraense

25.08.26 11h02

ELEIÇÕES 2026

Primeiro debate presidencial das eleições 2026 ocorre neste domingo; veja quem participa

Debate será dividido em três grandes blocos, com duas etapas dedicadas ao confronto direto entre os candidatos

23.08.26 10h50

BRASIL

Lobista diz em mensagem no celular que Lulinha marcou reunião de governador do MA no Planalto

Em 22 de maio de 2024, a lobista enviou uma mensagem de áudio a Lulinha informando que seria realizada naquele dia uma reunião do governador do Maranhão

22.08.26 15h52

ELEIÇÕES

Quando será o próximo debate presidencial? Confira a data e onde assistir

Primeiro encontro entre presidenciáveis ocorre neste domingo (23); veja quando será o próximo debate e onde assistir

23.08.26 20h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda