Saiba quem foram os presidentes mais velhos e os mais jovens dos EUA

Os Estados Unidos já tiveram 59 mandatos presidenciais diferentes desde 1789, quando George Washington assumiu o cargo. A idade mínima, de 35 anos, para ocupar o posto foi definida durante a Convenção Constitucional de 1787 e consta no Artigo II da Constituição do país. No entanto, a idade máxima foi deixada de fora dessa conta, que tem Joe Biden, hoje com 81 anos, como o chefe de Estado mais velho a comandar a potência norte-americana.

O estadista George Mason foi o homem que levantou o debate sobre a questão da idade daquele que comandaria o país. A sua preocupação maior não foi se o candidato seria muito idoso, mas sim se esse seria muito jovem.

Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2021 e completou 78 anos em novembro do mesmo ano, se tornando o presidente mais velho da história do país. Antes deles, alguns nomes de com idade avançada já governaram da Casa Branca, como Donald Trump, que tinha 70 anos quando tomou posse do cargo.

O presidente mais jovem

O presidente mais jovem dos Estados Unidos não foi John F. Kennedy. Nascido no dia 29/05/1917, Kennedy tinha apenas 43 anos quando assumiu o seu fatídico mandato no dia 20/01/1961, mas coube a Theodore Roosevelt o título de presidente mais jovem do país.

Nascido no dia 27 de outubro de 1858, Theodore tinha 42 anos quando assumiu o seu primeiro mandato, no dia 14 de setembro de 1901, em substituição a William McKinley, que havia sido assassinado.

A história dos Estados Unidos também conta com os casos de Bill Clinton, que assumiu o seu primeiro mandato, no dia 20 de janeiro de 1993, com 46 anos, e de Barack Obama, que assumiu o seu primeiro mandato, no dia 20 de janeiro de 2009, com 47 anos.

50 anos

No entanto, a faixa dos 50 anos foi a que mais teve mandatários norte-americanos. Ao todo, 35 dos que já passaram pela cadeira presidencial do país tinham essa idade.

80 anos

Biden, além de ser o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, é o primeiro a estar na faixa dos 80 anos. Se Trump for eleito para um segundo mandato na disputa que tem Kamala Harris, ele terá 78 anos e deixará o cargo aos 82 anos.