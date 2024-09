Saiba a agenda dos 9 candidatos à prefeitura de Belém nesta terça-feira (10/9)

Delegado Éder Mauro – PL

8h30: Assinatura do Pacto pela Infância e Juventude, no Ministério Público do Pará (MPPA)

10h: Entrevista para emissora de rádio

Tarde: Gravação para internet.

Delegado Eguchi – PRTB

9h: Participação na palestra ‘Líderes em atualidade’ com a pastora Glória, no comitê da campanha, na Pedreira.

11h: Entrevista para emissora de TV

Noite: Reunião com apoiadores.



Edmilson Rodrigues – PSOL

8h30- Assinatura do Pacto pela Infância e Juventude, no Ministério Público do Pará (MPPA)

12h30 - Entrevista ao vivo ao Grupo Liberal (jornal, rádio e portal)

14h- Agenda institucional

15h- Entrevista a jornal/portal de notícias

16h- Agenda institucional

17h- Caminhada em Icoaraci

Igor Normando – MDB

9h: Sessão Plenária na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa)

13h30: Entrevista para emissora de TV

17h30: Arrastão do 15 na Pedreira, com concentração na rua Nova com a travessa Mauriti

Ítalo Abati – NOVO

Encontro político para apresentação do Projeto Capital

Entrevista para site de notícias

Gravação de conteúdo para as mídias sociais.

Jefferson Lima – Podemos

8h30 – Participação no evento Pacto pela Infância e Juventude, no Ministério Público do Pará (MPPA)

17h - Caminhada em Fátima

Raquel Brício – UP

7h - Campanha na Cosanpa de São Brás

8h30 - Participação no evento Pacto pela Infância e Juventude, no Ministério Público do Pará (MPPA)

16h - Campanha nos portões da UFPA, no Terminal do Guamá

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã : Entrevista para emissora de rádio

Tarde: Palestra para o Conselho de Jovens Empresários (Conjove)

Noite: Encontro com moradores do Tapanã

Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com operários na avenida José Malcher com avenida Visconde de Souza Franco

8h30: Participação no evento Pacto pela Infância e Juventude, no Ministério Público do Pará (MPPA)

18h: Reunião com apoiadores da campanha na sede do partido, no Marco.

