Rui Begot é eleito por unanimidade para a presidência da Câmara de Ananindeua

O vereador Rui Begot (Pros) foi reeleito, por unanimidade, para mais um mandato à frente da Câmara de Municipal de Ananindeua para o biênio de 2021-2022. A eleição aconteceu durante cerimônia de posse realizada na tarde desta sexta-feira (1).

A nova mesa diretora também é composta pelos vereadores Diego Alves (vice-presidente), José Orlando (1° secretário), Aurélio Alves (2° secretário), Fabricio André (3° secretário) e Douglas Dias (4° secretário).

A escolha da nova mesa diretora ocorreu logo após a posse dos vereadores eleitos. Uma única chapa foi inscrita na eleição.

A cerimônia teve início pontualmente às 17h, sendo presidida a princípio pela vereadora Pastora Ray Tavares, parlamentar mais antiga de acordo com os preceitos regimentais. O ex-prefeito Manoel Pioneiro participou do evento para passar a faixa ao seu sucessor.

Primeiro, os vereadores eleitos foram chamados a frente para proferir o juramento de posse e em seguida assinaram a declaração de posse, documento que representa a responsabilidade com o pleito que assumem a partir de hoje. Todos os empossados entregaram diploma expedido pela Justiça Federal, declaração de bens e documentos oficiais. Em seguida, foi feita a eleição da nova mesa diretora do biênio 2021-2022.

O secretariado da nova gestão administrativa de Ananindeua também será apresentado, com nomeações previstas para serem divulgadas em uma edição extra no diário oficial do município.

Por conta da pandemia, a cerimônia não foi aberta ao público, ficando restrita à imprensa e autoridades. Também foi seguido o protocolo sanitário com medição de temperatura, distanciamento social, uso obrigatório de máscara e disposição de álcool em gel.