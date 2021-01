Prefeito de Ananindeua e vereadores tomam posse

O prefeito Daniel Santos (MDB), o vice-prefeito Erick Monteiro e vereadores eleitos no município de Ananindeua tomam posse dos cargos na tarde desta sexta-feira (1°), durante cerimônia realizada no auditório da Universidade da Amazônia (Unama) localizada na BR-316. Por conta da pandemia de Covid-19 o evento foi fechado para o público, com a presença restrita de convidados e transmitido ao vivo pela internet. A cerimônia teve início pontualmente às 17h. Acompanhe: