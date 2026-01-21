Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Roseana Sarney recebe alta hospitalar após internação por pneumonia

Estadão Conteúdo

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 20, após ser internada para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela própria parlamentar em seu perfil no Instagram. "Comemorando com Dr. Roberto Kalil minha alta hospitalar", escreveu em publicação.

Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. Segundo a deputada, ela havia recebido alta hospitalar em 15 de janeiro, mas precisou retornar à unidade de saúde no dia seguinte, após o diagnóstico de pneumonia.

Por orientação médica, a última sessão de quimioterapia, prevista para o dia 27 de janeiro, foi suspensa.

Roseana foi a primeira mulher eleita governadora de um Estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, comandou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora e atuou como líder do governo no Congresso Nacional.

Palavras-chave

ROSEANA SARNEY

CÂNCER

TRATAMENTO

PNEUMONIA

ALTA
