Roseana Sarney é internada com pneumonia durante tratamento contra câncer

Estadão Conteúdo

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, está internada com pneumonia. A informação foi confirmada pela própria parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais na noite deste domingo, 18.

Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. Segundo a deputada, ela havia recebido alta hospitalar na quinta-feira, 15, mas precisou retornar à unidade de saúde na sexta-feira, 16, após o diagnóstico de pneumonia.

"Eu peguei, sei lá onde, uma pneumonia, aí tive de vir para o hospital, e estou no hospital até agora, tratando da pneumonia", afirmou no vídeo divulgado no Instagram.

Por orientação médica, a última sessão de quimioterapia, prevista para o dia 27 de janeiro, foi suspensa. A deputada informou ainda que deve passar por uma cirurgia nos próximos dias. "Agora, vou direto para a cirurgia. Estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo e conto com as orações de vocês, claro, com a proteção de Deus", disse.

Roseana foi a primeira mulher eleita governadora de um Estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, comandou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora e atuou como líder do governo no Congresso Nacional.

