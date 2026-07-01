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Política

Ronaldo Caiado oficializa Kassab seu pré-candidato a vice na chapa e critica Flávio Bolsonaro

Anúncio feito nesta quarta-feira (1º) reforça a composição do partido para a disputa presidencial e destaca histórico político de Kassab

Estadão Conteúdo
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Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab (Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil)

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, anunciou nesta quarta-feira, 1º de julho, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como seu vice na disputa pelo Palácio do Planalto. Em ato na sede da legenda, em Brasília, o ex-governador de Goiás também criticou o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro.

"Se o Flávio chegar no segundo turno, com todo o respeito que ele merece, nós sabemos que realmente é tudo que o Lula quer: governar o Brasil por mais quatro anos", disse Caiado. "Chegando ao segundo turno, nós aglutinaremos todas as forças do País.

Na pesquisa presidencial AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, o goiano aparece em quarto lugar, com 2,9% das intenções de voto. Caiado está atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 46,3%, do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 36,6%, e de Renan Santos, que registra 7,8%. O ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), com 2%, está tecnicamente empatado com o pré-candidato do PSD.

Com a decisão, Caiado e Kassab formam uma chapa de apenas um partido, diferentemente de outras pré-candidaturas que costumam buscar o nome de outra legenda para compor a candidatura à vice-presidência. Em seu discurso, Caiado destacou a capacidade de articulação de Kassab.

"Todos reconhecem, todos no Brasil, a sua capacidade de articular, a sua capacidade de poder construir, de dialogar, de trazer aquilo que é impossível na política, você consegue conciliar", afirmou o goiano. "se nós chegarmos no segundo turno, nós teremos os votos dos independentes e nós ganharemos, e bateremos o Lula no segundo turno."

Kassab é fundador e presidente nacional do PSD desde 2011 e comanda uma das maiores estruturas partidárias do País, com mais de 1.300 prefeitos filiados. Além disso, foi ministro das Cidades no governo Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016, e ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na gestão Michel Temer (MDB), de 2016 a 2019.

Ele assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2006, após a renúncia de José Serra (PSDB) para disputar o governo do Estado, e foi reeleito em 2008, tornando-se o primeiro prefeito da capital paulista a conquistar dois mandatos consecutivos.

Em 2023, assumiu a Secretaria de Governo e Relações Institucionais na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem apoiou nas eleições de 2022 e para quem indicou o vice. Desde então, passou a articular sua indicação para compor a chapa de reeleição do governador. Tarcísio, porém, decidiu manter Felício Ramuth, que deixou o PSD e se filiou ao MDB para permanecer no posto. Após o esvaziamento da articulação e uma sequência de atritos com aliados, Kassab deixou a secretaria em março.

A convenção nacional do PSD deve ocorrer no fim de julho. Na ocasião, o partido deve oficializar a candidatura de Caiado e Kassab para o Palácio do Planalto.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/KASSAB/VICE
Política
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