Crise entre Michelle e Flávio pode agravar quadro depressivo de Bolsonaro, diz aliado

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), afirmou à CNN estar preocupado com os impactos da crise familiar envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo ele, a situação pode agravar o quadro de depressão do ex-chefe do Executivo.

"Ele não tem condição emocional de lidar com essa situação envolvendo a esposa e o filho. Essa situação vai agravar a depressão do ex-presidente. Temo pela vida dele", declarou Mello Araújo à CNN.

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Aliado e amigo pessoal de Bolsonaro, o vice-prefeito afirmou que sua preocupação com a saúde psicológica do ex-presidente aumentou após o último encontro entre os dois, realizado em agosto do ano passado, antes do episódio envolvendo a tornozeleira eletrônica.

Segundo Mello Araújo, quando Bolsonaro estava detido na unidade conhecida como Papudinha, pediu para recebê-lo em visita, mas a autorização foi negada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ao comentar os desdobramentos políticos da crise, Mello Araújo avaliou que tanto Michelle Bolsonaro quanto o jornalista Paulo Figueiredo contribuíram para prejudicar a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. "Michelle prejudica a pré-campanha, mas o Paulo Figueiredo falando aqueles absurdos dos Estados Unidos também", afirmou à CNN.

A declaração faz referência às críticas feitas por Paulo Figueiredo à ex-primeira-dama durante um episódio de seu podcast, no qual afirmou que as mulheres "votam mal". Segundo Mello Araújo, o episódio também teve impacto negativo no cenário político envolvendo o grupo ligado ao ex-presidente.