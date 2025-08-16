Romeu Zema lança pré-candidatura à Presidência pelo Novo em São Paulo
Governador de Minas Gerais oficializa intenção de disputar o Planalto durante o 9º Encontro Nacional do partido
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou neste sábado (16.ago.2025) sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito em São Paulo, durante o 9º Encontro Nacional do partido Novo, que acontece no Amcham Business Center.
Evento reúne lideranças e apoiadores
Com formato inspirado em palestras estilo TED Talk, o encontro ocorre das 10h às 18h e conta com a participação de especialistas, lideranças políticas e apoiadores do partido.
A abertura oficial foi conduzida por Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo, que apresentou a palestra “2026: O Ano...”, dando início aos debates sobre o posicionamento da legenda para as eleições do próximo ano.
Zema é aposta do Novo para 2026
No seu segundo mandato como governador de Minas Gerais, Romeu Zema desponta como o principal nome do Novo para disputar o Palácio do Planalto em 2026.
Com a pré-candidatura oficializada, o partido busca ampliar sua presença no cenário nacional e consolidar uma alternativa liberal para o eleitorado.
