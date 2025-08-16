Capa Jornal Amazônia
O Liberal
Romeu Zema lança pré-candidatura à Presidência pelo Novo em São Paulo

Governador de Minas Gerais oficializa intenção de disputar o Planalto durante o 9º Encontro Nacional do partido

Gabi Gutierrez

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou neste sábado (16.ago.2025) sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito em São Paulo, durante o 9º Encontro Nacional do partido Novo, que acontece no Amcham Business Center.

Evento reúne lideranças e apoiadores

Com formato inspirado em palestras estilo TED Talk, o encontro ocorre das 10h às 18h e conta com a participação de especialistas, lideranças políticas e apoiadores do partido.

A abertura oficial foi conduzida por Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo, que apresentou a palestra “2026: O Ano...”, dando início aos debates sobre o posicionamento da legenda para as eleições do próximo ano.

Zema é aposta do Novo para 2026

No seu segundo mandato como governador de Minas Gerais, Romeu Zema desponta como o principal nome do Novo para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

Com a pré-candidatura oficializada, o partido busca ampliar sua presença no cenário nacional e consolidar uma alternativa liberal para o eleitorado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
