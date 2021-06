Ricardo Salles, do Meio ambiente, é exonerado por Bolsonaro

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não resistiu. O presidente Jair Bolsonaro o exonerou. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União e informa que a exoneração foi a pedido de Salles. As informações foram divulgadas pelo G1.

No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente.

Salles é investigado sobre facilitação de contrabando de madeira da Amazônia.

O clima começou a ficar insustentável para Ricardo Salles quando foi divulgada reunião de fevereiro na qual ele dizia que o momento da pandemia era “favorável” para “passar a boiada” e afrouxar as leis ambientais.

Na ocasião, Salles disse: "Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas."