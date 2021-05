Reunião é suspensa após bate boca de senadores na CPI da Covid; acompanhe

A CPI da Covid foi suspensa na tarde desta terça-feira (18), após desentendimentos entre os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Eduardo Girão (Podemos-CE). O impasse começou nas tratativas dos dados estatísticos sobre o número de vacinados no país e também a respeito do uso de ivermectina e cloroquina contra o coronavírus.

“Começo achando que há uma contaminação muito grande com a falta da verdade, inclusive com a fala do senador Eduardo Girão. Ele disse que o Brasil é o quarto país que mais vacinou. O Brasil vacinou a primeira e segunda dose 9,7% da população”, o senador Otto.

Em seguida, ele também menciona o uso de medicamentos sem comprovação científica na eficácia contra a COVID-19. “Eu nunca pensei, médico que sou, que o meu país tivesse tanta vaga para charlatão. Medicando medicamento que não tem eficácia para a doença tipo hidroxicloroquina e outros também que são levados à população o risco de ter problemas muito graves, inclusive complicações para levar os pacientes a óbito”, afirmou.

O senador Eduardo Girão, então, pediu ao presidente da CPI, Omar Aziz, para rebater o comentário. “Fazer um contraponto ao senador Otto Alencar que diz que eu faltei com a verdade (...). Eu falei na pergunta que o Brasil vacinou, isso é fato. O Brasil vacinou 58.686.976 pessoas, é o total do consórcio da imprensa. O senhor falou que dá 9%, mas isso representa quase 15%”, respondeu.

Ele também mencionou a fala do colega parlamentar dos medicamentos. “Quando o senhor coloca que tem gente que morre com medicamentos que existe há décadas, o senhor está sendo mentiroso”, acrescentou.

O presidente da CPI decidiu suspender a reunião.

A CPI da Covid apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.