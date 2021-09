Caminhoneiros decidem em reunião que mobilização vai continuar

Diretores sindicais e caminhoneiros do Pará se reuniram por volta das 12h desta quinta-feira (9) e definiram que a mobilização que ocorre na capital Belém e em outras cidades, como Ananindeua e Marabá, deve continuar.

O diretor do Sindicato de Transportadores de Cargas do Estado do Pará, Edilberto Ventania, afirmou que tudo vai continuar como está.

Ele lembra que as rodovias não estão totalmente bloqueadas e que somente combustíveis e animais vivo estão sendo liberados, além das ambulâncias.

"Seguiremos com o movimento, tanto aqui [em Belém] como em Marabá, na Alça Viária lá pra Barcarena e em outras regiões. O transporte de graõs, arroz, feijão, soja, nada disso está passando", afirma.