Reunião de Lula e Trump prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo, diz Alckmin

No encontro entre Lula e Trump, ficou definido que os dois países começarão a negociar o fim da tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros

Estadão Conteúdo
fonte

Geraldo Alckmin e Lula (Reprodução)

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo, pelo X, que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi uma prova de que "temos bons motivos para acreditar no diálogo". Os chefes de Estado discutiram o tarifaço por cerca de 45 minutos na Malásia.

"O encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, hoje, na Malásia, prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo. Foi mais um passo para Brasil e EUA estreitarem ainda mais seus laços de amizade. E é mais uma evidência do compromisso do governo do presidente Lula com o povo brasileiro", disse Alckmin.

No encontro entre Lula e Trump, ocorrido nos arredores da Cúpula da Associação de Países do Sudeste Asiático (Asean, em inglês), ficou definido que os dois países começarão a negociar o fim da tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros. O primeiro encontro entre as delegações vai ocorrer às 8h da manhã da segunda-feira, 27, no horário malaio, quando será 21h deste domingo, 26, no horário de Brasília.

