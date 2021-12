Retrospectiva: relembre o que aconteceu no Pará, no Brasil e no Mundo

JANEIRO

O ano começou com a posse pelo Brasil de prefeitos e vereadores. Em Belém, assumiram o prefeito Edmilson Rodrigues e o vice-prefeito Edilson Moura. Zeca Pirão foi eleito presidente da nova mesa diretora na Câmara Municipal de Belém (CMB). Em Ananindeua, o prefeito Daniel Santos e o vice-prefeito Erick Monteiro também tomaram posse.

O Brasil chegou a 195.441 mortes e 7.698.862 casos confirmados de covid-19, no dia 1º, de acordo com dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S. Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.

Um oficial da polícia do Capitólio dos EUA, Brian Sicknick, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos durante a invasão do local, sede do Poder Legislativo nos EUA, informou a polícia. Com isso, sobe para cinco o número de mortos nos protestos. A invasão ao edifício, no dia 6, ocorreu enquanto parlamentares estavam no local para certificar a vitória do presidente eleito Joe Biden. "O oficial Sicknick estava respondendo aos distúrbios e foi ferido ao se envolver fisicamente com os manifestantes", disse a polícia em um comunicado.

No dia 8, o Palácio do Planalto decretou sigilo de até 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), incluindo informações sobre as vacinas que o presidente recebeu ou não. A Presidência respondeu que os dados “dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem” do presidente e impôs sigilo ao material.

A principal proposta de campanha do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), o programa Renda Mínima Bora Belém, foi aprovada por unanimidade, dia 8 de janeiro, na CMB.

No dia 12, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.118, de 2021, que cria o Programa Casa Verde e Amarela, substituto do Minha Casa, Minha Vida. Além do financiamento habitacional, o novo plano inclui regularização fundiária e crédito para reformas. O texto foi publicado no Diário Oficial da União do dia 13.

O número de mortes no mundo provocadas pela pandemia do novo coronavírus já ultrapassou dois milhões no dia 15. Dados reunidos pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apontam para o número exato de 2.000.905 mortos em inúmeros países.

Manaus vivenciou, nos dias 14 e 15, um colapso no sistema de saúde em decorrência da falta de oxigênio para pacientes graves internados por complicações da covid-19. Entre os dias 15 e 19 de janeiro, foram registradas pelo menos 30 mortes de pacientes com covid-19 e síndromes respiratórias.

O Brasil começou o programa de imunização contra a covid-19 em 17 de janeiro, após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford.

No dia 18, o Supremo Tribunal Federal (STF) soltou uma nota rebatendo as afirmações do presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem citar o nome do chefe do Executivo, de que a Corte o impediu de atuar no combate à pandemia. "É responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia", diz o texto. Bolsonaro havia dito que foi “impedido pelo STF de fazer qualquer ação contra a pandemia”.

Joe Biden assumiu no dia 20 como o 46º presidente dos Estados Unidos em uma cerimônia com limitações provocadas pela pandemia do novo coronavírus e com segurança reforçada, após o ataque ao Capitólio no início do mês. Acompanhado pela vice-presidente Kamala Harris, eles tomam posse às 12h (14h no horário de Brasília). A chapa composta por ele e a vice-presidente Kamala Harris obteve os votos de 306 delegados contra 232 de Donald Trump.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) empossou na noite do dia 22 a oitava mulher para exercer o cargo máximo da instituição, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães.

FEVEREIRO

No dia 1º de fevereiro, foi eleito o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Em seu pronunciamento, ele disse que iria dialogar com o Poder Executivo, mas que exigiria respeito aos compromissos assumidos e à independência do Legislativo. O parlamentar destacou a independência da Casa e prometeu que seguiria "livre e autônoma". No mesmo dia, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno também para o biênio 2021-2022.

Como anunciado em dezembro de 2020 pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou ao fim neste mês o prazo para integração da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) instituído no Ministério Público Federal do Paraná. Desde o dia 1º de fevereiro, a força-tarefa paranaense havia deixado de existir oficialmente, após quase sete anos de trabalho e 79 operações.

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso no dia 16. Ele havia publicado vídeo nas redes sociais atacando todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, com especial destaque ao ministro Edson Fachin. Silveira é investigado no inquérito que mira o financiamento e organização de atos democráticos em Brasília.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi diagnosticado, no dia 17, com novo nódulo no fígado, de acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês, onde ele fazia tratamento. A presença do nódulo foi detectada por exames de imagens.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, no dia 26, que a tese de “legítima defesa da honra” era inconstitucional e não poderia mais ser usada como argumento para justificar feminicídios em ações criminais. Embora não prevista na legislação, a tese da “legítima defesa da honra” vinha sendo utilizada por advogados para alegar que uma pessoa matou outra para “proteger” a “'honra”.

MARÇO

No dia 8, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento das quatro ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações da Odebrecht - , anulando todas as decisões daquele juízo nos respectivos casos, desde o recebimento das denúncias até as condenações, o que torna o petista elegível.

No dia 18, o senador Major Olimpio (PSL-SP) teve morte cerebral declarada , após complicações decorrentes da covid-19.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, por 3 votos a 2, no dia 23, que o ex-juiz federal Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação do triplex do Guarujá. O placar sofreu uma reviravolta com a mudança na posição da ministra Cármen Lúcia, que alterou o voto proferido em dezembro de 2018.

O governo federal publicou, no dia 23, edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) para formalizar a nomeação do médico cardiologista Marcelo Queiroga como ministro da Saúde, no lugar do general Eduardo Pazuello.

O Brasil registrou no dia 26 um novo recorde diário de mortes por covid-19, com 3.650 óbitos causados pela doença, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A marca, sem incluir os dados do Ceará, supera a anterior, de terça-feira, 23, quando foram relatadas 3.251 mortes. No dia 30, outro recorde diário de mortes: 3.780.

O presidente Jair Bolsonaro indicou, no dia 29, o diplomata Carlos Alberto Franco França para substituir o chanceler Ernesto Araújo, que entregou o cargo após forte pressão dentro e fora do governo e em choque com o Congresso.

ABRIL

Morreu, no dia 1º, em Belém, Carlos Roberto Vergueiro Pupo. Um dos principais representantes do setor industrial paraense, ele presidia a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) e não resistiu às complicações da covid-19.

O Brasil registrou pela primeira vez mais de 4 mil vítimas da covid-19 no dia 5. Em 24 horas, 4.195 óbitos foram registrados por complicações da doença.

O vereador carioca Dr. Jairinho (Solidariedade), padrasto do menino Henry Borel, e Monique Medeiros, mãe do garoto de 4 anos, foram presos no dia 8, dentro das investigações da morte da criança.Investigadores afirmaram que Henry foi assassinado no dia 8 de março — com emprego de tortura e sem chance de defesa da vítima. O casal foi preso por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar versões.

O príncipe Philip, marido da rainha britânica Elizabeth e uma figura-chave na família real britânica por quase sete décadas, morreu aos 99 anos, informou o Palácio de Buckingham no dia 9.O duque de Edimburgo, como era oficialmente conhecido, esteve ao lado da rainha ao longo de todos os 69 anos de seu reinado, o mais longo da história do Reino Unido.

No dia 13, o Senado iniciou a sessão em que de leitura do requerimento para criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar ações e omissões do governo federal em relação à pandemia, que ficou conhecida como CPI da Covid. Em meio a muita polêmica sobre a indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Senado, a comissão foi instalada no dia 27, confirmando o parlamentar no posto. A presidência foi destinada ao senador Omar Aziz (PSD-AM), com Randolfe Rodrigues (Rede- AP) na vice-presidência. Conforme o regimento interno da Casa, a eleição secreta foi feita por meio de urna eletrônica.

Morreu no dia 14, a desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Ela estava internada em um hospital de Belém e lutava contra as complicações causadas pela covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarcou em Belém no dia 23. Na agenda, a entrega de alimentos do Programa Brasil Fraterno e, ainda, a formalização de convênio com o Ministério do Turismo (MTur).

MAIO

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, do 3º Tribunal do Júri de Niterói (RJ), determinou, no dia 4, que a então deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) e mais nove réus acusados de participação na morte do pastor Anderson do Carmo iriam a júri popular.

No dia 8, o Ministério do Interior do Afeganistão informou que pelo menos 58 pessoas morreram em um atentado com bombas junto de uma escola em Cabul. Mais de 100 pessoas ficaram feridas nas explosões.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu no dia 16, aos 41 anos, em decorrência do câncer da transição esôfago-gástrica e complicações do tratamento. Filho de Pedro Lopes e Renata Covas Lopes e pai do jovem Tomás Covas, Bruno nasceu em Santos, no litoral paulista, no dia 7 de abril de 1980, e foi advogado, economista e político brasileiro.

No dia 18, a Alepa aprovou o projeto que determina a comunicação por parte dos condomínios residenciais de agressões domésticas contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. O Projeto de Lei nº 152/2020 é de autoria do deputado Chicão.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou no dia 18 o PL nº 125/2021, que institui o Programa Social Carteira Nacional de Habilitação “CNH Pai D’égua”, para a formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores.O programa beneficia jovens com 18 anos completos, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que concluíram o ensino fundamental.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, tomou posse, no dia 24, em Quito, e destacou a busca pela unidade nacional e por acordos de livre comércio no plano externo.

O paraense perdeu mais de dois anos de expectativa de vida em 2020 por causa da pandemia de covid-19, segundo pesquisa da universidade de Harvard. Em média, os bebês nascidos no Pará em 2020 viverão 2,01 anos a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual. Ou seja, 70,82 anos em vez dos 72,83 anos de vida anteriormente projetados. Com isso, a esperança de longevidade dos moradores do Pará retornou ao patamar de 2010, quando a média era de 70,81 anos.

JUNHO

No dia 4, o ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão foi condenado a 98 anos de prisão por corrupção. A sentença foi publicada pelo juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas. Os crimes atribuídos a Pezão dizem respeito às operações Calicute, Eficiência e Boca de Lobos, todas desdobramentos da Lava Jato no Rio.

O Brasil passou da marca de 470 mil vítimas da covid-19 no dia 4, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.

No dia 8, foi aprovado em segundo turno, pela Câmara Municipal de Belém, o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município (LOMB) que prevê alternância em homenagens para homens e mulheres ao definir nomes de ruas e outros espaços públicos da capital. Ou seja, a cada homenagem em nome de rua ou espaço público com nome masculino, o subsequente terá que ser feminino.

O ex-presidente da República Marco Maciel morreu no dia 12, aos 80 anos, por complicações do Alzheimer. Ele estava internado em um hospital em Brasília. Marco também ocupou o cargo de governador do Pernambuco e senador até chegar à vice-presidência ao lado de Fernando Henrique Cardoso de 1995 e 2003.

O presidente Jair Bolsonaro participou, no dia 18, da cerimônia de entrega da pavimentação de 102 km da Rodovia Transamazônica (BR-230), no município de Novo Repartimento, no Pará. Bolsonaro também foi a Marabá O presidente participou também do evento de aniversário de 110 da Assembleia de Deus, na Grande Belém.

No dia 19, o Brasil computou oficialmente 500 mil vidas perdidas para a covid-19. A marca foi registrada após 459 dias desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, em março de 2020.

O presidente Jair Bolsonaro exonerou Ricardo Salles do cargo de Ministro do Meio Ambiente, em decisão publicada no dia 23, no Diário Oficial da União, justificada como pedido do próprio Salles. Na mesma oportunidade, Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite para comandar a pasta.

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, no dia 23, que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial quando condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na ação do triplex do Guarujá, caso que levou o petista a ficar preso por 580 dias na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

Com buscas incessantes, após 20 dias de uma megaoperação, com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto na manhã do dia 28, em Goiás, durante troca de tiros com policiais na mata, nas imediações da casa da ex-sogra, no município de Águas Lindas, Goiás.

O Ministério da Saúde decidiu, no dia 29, suspender o contrato para comprar 20 milhões da vacina indiana Covaxin, fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biothec. A decisão ocorre um dia após o presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de prevaricação. Senadores apontam que o presidente ignorou suspeitas de corrupção no processo de contratação do imunizante, que foi intermediado pela Precisa Medicamentos.

JULHO

No dia 1º, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, desembarcou em Soure, no Pará, para participar de um evento que promove ações do programa federal Abrace o Marajó.

O presidente do Haiti, Jovenal Moise, foi assassinado a tiros por agressores em sua residência durante a noite, em "um ato desumano e bárbaro", disse o primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph, no dia 7.

O presidente Jair Bolsonaro foi para o Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília, para fazer exames, no dia 14, após sentir dores abdominais. Ele já vinha se queixando, nos últimos dias, de soluços persistentes. Segundo nota divulgada pelo Planalto, ele deu entrada na unidade hospitalar por orientação de sua equipe médica, para investigar as causas dos soluços. No mesmo dia, ele foi transferido para São Paulo para avaliação de uma obstrução intestinal. Após quatro dias, o presidente recebeu alta.

Um X vermelho na mão passa a ser um sinal de alerta contra agressões à mulher, de acordo com a Lei 14.188, de 2021, publicada sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 29. O projeto define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de combate à violência contra a mulher. O texto também inclui no Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940) o crime de violência psicológica contra a mulher.

AGOSTO

No dia 10, o senador José Serra (PSDB-SP) divulgou uma nota informando que iria se licenciar do cargo pelos próximos quatro meses para tratamento médico. Na última semana, o senador, de 79 anos, foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial após avaliações neurológicas, o período de licença corresponde ao tempo de adaptação à medicação.

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, no dia 10, a PEC do Voto Impresso (Proposta de Emenda à Constituição 135/19). Foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Ao todo, 448 votos foram computados.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Roberto Jefferson, dentro do chamado inquérito da milícia digital. O inquérito que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia foi aberto em julho, por decisão de Moraes. No dia 13, a Polícia Federal foi à casa do político.

No dia 13, a ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza foi presa, em casa, em Niterói (Região Metropolitana do Rio). Ela é acusada pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) de ser a mandante do assassinado do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, ocorrido em 2019.

O presidente Jair Bolsonaro veio a Belém no dia 18 para participar da programação de comemoração do centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (Comieadepa).

No dia 20, além ordenar buscas contra o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula na manhã desta sexta-feira, 20, por suposta “incitação à prática de atos violentos e ameaçadores contra a democracia”, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a restrição de nove pessoas de se aproximarem de um raio de um quilômetro da Praça dos Três Poderes, dos Ministros do STF e dos senadores.

Uma grande explosão ocorreu no dia 26, em um dos portões do aeroporto internacional de Cabul - onde uma das maiores operações de retirada aérea da história vinha sendo realizada desde a tomada da capital afegã pelo Taleban. Doze militares americanos morreram e 15 ficaram feridos. Vários civis afegãos também morreram e ficaram feridos no ataque. Foram ao menos 95 mortes.

No dia 28, o Brasil atingiu a marca de 80% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Isso significa que mais de 128 milhões de brasileiros receberam a primeira dose.

SETEMBRO

No dia 2, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei de Segurança Nacional, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos, texto que cria um capítulo no Código Penal para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro vetou o trecho que previa punição para quem praticasse a "comunicação enganosa em massa", as chamadas fake news.

Em discurso do 7 de Setembro, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "uma pessoa específica da região dos três poderes" está "barbarizando" a população e fazendo "prisões políticas". O presidente disse que não iria mais “aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos", declarou. Em seguida, Bolsonaro afirmou que "o Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal". O discurso teve forte comoção entre os Poderes e a sociedade civil. Um dia depois, o presidente do STF, Luiz Fux, disse: “Ninguém fechará esta corte.”

Após declarações no 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou no dia 9 uma declaração oficial à nação brasileira em que reitera "respeito pelas instituições da República". No texto, Bolsonaro reconhece divergências com membro do STF, mas afirma que são naturais: "Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do Ministro Alexandre de Moraes". O ex-presidente Michel Temer disse que, a pedido de Bolsonaro, escreveu o documento.

Uma comitiva formada por 12 embaixadores, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou, no dia 10, a sede do Instituto Evandro Chagas, órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em Ananindeua. A visita fez parte da estratégia do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que tenta mostrar a realidade amazônica e apresentar as ações implementadas pelo governo federal em defesa da região.

No dia 17, os Estados Unidos se desculparam por um ataque de drones em Cabul em agosto, que matou 10 civis, incluindo sete crianças. Militares se desculparam pelo que consideraram um "erro trágico".

Em seu discurso durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no dia 21, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil está “diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões”. O presidente voltou a ressaltar que o governo federal estaria há dois anos e oito meses sem nenhum caso concreto de corrupção.

O governador do Pará, Helder Barbalho, sancionou no dia 23, os programas estaduais Vale Gás e Água Pará, que pretendem beneficiar 345 mil famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social no Estado.

No dia 26, moradores de Ribeirão Preto, no norte do Estado de São Paulo, foram surpreendidos por uma tempestade de areia. Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andrea Ramos, os dias secos e quentes favorecem esse tipo de fenômeno. Outras tempestades de poeira assolaram o interior paulista e de Minas Gerais, resultando, inclusive, em mortes.

No dia 27, o governo federal divulgou um balanço das ações dos primeiros mil dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Entre os pontos destacados está o investimento de R$ 295,14 bilhões no auxílio emergencial.

“Na pior pandemia da história recente, o governo federal levou comida à mesa para mais de 68 milhões de pessoas em 2020, por meio do Auxílio Emergencial. Em 2021, o benefício já alcançou mais de 39,4 milhões de pessoas”, diz o documento

OUTUBRO

No dia 4, WhatsApp, Instagram e Facebook tiveram um apagão, deixando milhões de pessoas pelo mundo sem os serviços dos aplicativos. As redes começaram a voltar depois de seis horas, mas ainda com instabilidade. Na noite do mesmo dia, o Facebook soltou um comunicado: “Queremos esclarecer que acreditamos que a causa da queda foi uma mudança de configuração”, declarou o Facebook, negando qualquer tipo de ataque hacker ou vazamento de dados. A estimativa foi que, em um dia, a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg, cofundador e principal acionista do Facebook, diminuiu US$ 6,1 bilhões (R$ 33 bilhões).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi internado no dia 6, para continuar o tratamento contra a covid-19, no Hospital Beneficente Portuguesa, da rede conveniada do Sistema Único de Saúde (SUS), em um leito de isolamento, recebendo medicação intravenosa e suporte ventilatório. No dia 19, Edmilson recebeu alta. Mas, após sentir fortes dores na região torácica, foi internado novamente, no dia 23, na unidade de urgência do hospital Porto Dias, em Belém. No dia 25, passou por um procedimento para cauterização e contenção de sangramento residual na caixa torácica. Já com as duas doses de vacina, Edmilson havia sido infectado pela variante Delta. No dia 31, o prefeito recebeu alta hospitalar.

A Alepa aprovou por unanimidade, no dia 19, o projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial no Estado do Pará. Autor do projeto, em parceria com o Centro de Defesa e Estudos do Negro do Pará (Cedenpa), Carlos Bordalo (PT) disse que o texto “estabelece normativas que orientarão as políticas públicas e conduta do setor privado no Estado do Pará em referência as pessoas pretas".

No dia 19, pela primeira vez, cirurgiões dos Estados Unidos fizeram um transplante de rim de porco para um ser humano. O órgão era geneticamente modificado e funcionou normalmente, colocado fora do corpo do paciente (que estava com morte cerebral), para que os médicos pudessem acompanhar o resultado.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou o relatório final da CPI da Pandemia, com a leitura do documento que continha a conclusão da comissão após 65 reuniões. O documento tem 1.180 páginas e pedido de indiciamento para 66 pessoas e duas empresas. No documento final, Calheiros retirou o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio contra povos indígenas.

Cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram ameaçados de morte, no dia 28, em caso de aprovação de vacinas contra a covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A Anvisa informou que as ameaças foram imediatamente repassadas às autoridades policiais e ao Ministério Público para adoção das medidas necessárias.

Mark Zuckerberg anunciou, no dia 28, que a companhia que reúne as marcas Facebook, Instagram e WhatsApp, que era conhecida pelo nome do primogênito, Facebook, mudaria o nome para Meta. A mudança se deu em um momento em que a companhia estava atolada em uma crise por conta das denúncias de que negligenciou a moderação de conteúdo para continuar lucrando.

NOVEMBRO

O procurador da República Deltan Dallagnol anunciou, no dia 4, nas redes sociais, que se desligaria em definitivo do Ministério Público Federal (MPF). Servidor concursado, Deltan atuou como chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2020.

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) deixou a prisão no dia 9. Ele estava detido no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde ficam presos com foro privilegiado e policiais militares. O parlamentar foi preso em fevereiro pela prática de agressões verbais e ameaça aos ministros da Corte, mas ganhou direito à prisão domiciliar. No entanto, em junho, voltou a ser preso por violar o monitoramento eletrônico.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz, Sergio Moro, filiou-se ao Podemos durante um evento realizado em Brasília no dia 10. Sergio Moro é pré-candidato à Presidência da República.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 11 a lei que remaneja R$ 9,3 bilhões do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

O prefeito Edmilson Rodrigues retornou, no dia 16, às atividades presenciais na Prefeitura de Belém, após tratamento contra complicações causadas pela covid-19. O prefeito ficou 46 dias afastado, com duas internações, chegando a passar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Senado Federal realizou, no dia 23, sessão especial em homenagem aos 75 anos do jornal O Liberal. O requerimento foi feito pelo senador Zequinha Marinho (PSC-PA). A sessão destacou a pluralidade e credibilidade do jornal ao longo de mais de sete décadas contando as histórias e notícias da Amazônia, com uma forte presença digital e multiplataforma nos últimos anos.

No dia 26, a Organização Mundial da Saúde decidiu incluir a cepa B.1.1 259 do coronavírus como uma "variante preocupante", após análise do Grupo Técnico Consultivo sobre a evolução do vírus SARS-CoV-2. A variante, detectada pela primeira vez na África, foi nomeada Ômicron pela OMS.

O governador de São Paulo, João Doria, venceu as prévias, no dia 27, e se tornou o candidato do PSDB para concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022. Doria conseguiu 53,99% de aproximadamente 30 mil votos, superando Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com 44,66% e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, com 1,35%.

No dia 30, o presidente da República, Jair Bolsonaro, filiou-se ao Partido Liberal, em cerimônia, em Brasília, com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e de políticos aliados, entre eles o deputado federal pelo Pará, Éder Mauro (PSD). O evento também marcou a filiação do ministro Rogério Marinho e do senador Flávio Bolsonaro ao partido.

O ex-governador do Pará Simão Jatene confirmou a saída do PSDB, em vídeo publicado nas redes sociais, no dia 30. “Se eu tenho que admitir que o partido pelo qual lutamos e com o qual sonhamos não existe mais, do mesmo modo devo dizer que a cada dia se fortalece mais a minha crença no Pará e na nossa gente. Que venha o futuro e com ele novos tempos, nossos ares, construídos por mãos do bem", declarou.

DEZEMBRO

No dia 1º, o plenário do Senado Federal aprovou, por 47 votos a 32, a indicação do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça para a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello.

O presidente Jair Bolsonaro editou, no dia 2, decreto que regulamenta a Lei 14.237/21, que institui o auxílio gás. Bolsonaro editou também no mesmo dia o decreto que regulamenta o funcionamento do Alimenta Brasil, programa de aquisição de alimentos de produtores rurais familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais.

O ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa, de 66 anos, foi internado na UTI do Hospital Adventista de Belém no dia 2. O ex-prefeito apresentou melhora dias depois, mas foi intubado no dia 8, devido a complicações do quadro de pneumonia. Ele foi transferido para São Paulo no dia 11.

O papa Francisco disse a repórteres, no dia 6, que “os pecados da carne não são os mais graves”, a respeito do sexo fora do casamento. De acordo com o pontífice, a luxúria não é o pior dos sete pecados capitais, estando à frente o orgulho e o ódio.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu, no dia 7, arquivamento do processo contra o ex-presidente Lula envolvendo o apartamento triplex do Guarujá (SP). De acordo com o órgão, o pedido foi motivado pela prescrição que ocorreria se o processo fosse levado adiante, em razão da idade do petista, que tem 76 anos.

O MDB lançou, no dia 8, a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República. Até a ocasião, era a única mulher concorrendo ao Palácio do Planalto em 2022.

A PEC dos Precatórios, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 8, teve texto publicado no Diário Oficial da União no dia 9.

Olaf Scholz tomou posse no dia 8 como primeiro-ministro da Alemanha. Ele sucede Angela Merkel no comando da maior potência econômica da Europa. Merkel se despede do poder após 16 anos.

O site do Ministério da Saúde e a plataforma Conecte SUS, que fornece o certificado nacional de vacinação, saíram do ar durante a madrugada do dia 10, após um ataque hacker. Posteriormente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os culpados seriam punidos, e que nada havia sido perdido, pois a pasta tem cópias de segurança dos arquivos que sumiram. No dia 12, o ministério disse que a recuperação dos dados sobre a vacinação foi concluída.

O Tribunal Superior Eleitoral apresentou, no dia 13, um novo modelo de urna eletrônica, menor, mais moderno e mais seguro, segundo o TSE. O dispositivo é fabricado pela Positivo, de Curitiba (PR), e promete agilizar o processo de votação a partir de 2022.

No dia 15, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina contra a covid-19, produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, para ser aplicada em crianças com idade de 5 a 11 anos. Os técnicos denunciaram novas ameaças de quem é contrário à vacinação de crianças. Então, a Anvisa pediu à Polícia Federal (PF) e a outros órgãos a apuração das ameaças, além de reforçar o pedido de proteção policial.