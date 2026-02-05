Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Relator da CPI do Crime Organizado quer convocação de mulher de Moraes e irmãos de Toffoli

Os requerimentos de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli baseiam-se em "indícios que conectam transações imobiliárias e societárias a elementos sob investigação"

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Dias Toffoli (Carlos Moura / STF)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou requerimentos para convocar a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e os irmãos do ministro da Corte Dias Toffoli a prestarem depoimento à CPI do Crime Organizado no Senado.

No pedido sobre Viviane, Vieira afirma que a convocação é necessária para esclarecer a hipótese de "uso de serviços jurídicos como mecanismo de lavagem de dinheiro e de blindagem patrimonial de recursos oriundos de organizações criminosas".

Já os requerimentos de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli baseiam-se em "indícios que conectam transações imobiliárias e societárias a elementos sob investigação no âmbito da segurança pública e do sistema financeiro".

Procurada por meio do escritório Barci de Moraes, Viviane não respondeu à reportagem. O Estadão também tenta contato com os irmãos de Toffoli. O espaço segue aberto.

Os requerimentos foram apresentados à CPI na última segunda-feira, 2, no início do ano legislativo. A próxima sessão do colegiado está prevista para 10 de fevereiro, quando os pedidos podem ser analisados pelos parlamentares.

No documento sobre a mulher de Moraes, o senador cita o contrato no valor de R$ 129 milhões entre o Banco Master e a sociedade Barci de Moraes Sociedade de Advogados, revelado pelo jornal O Globo. De acordo com o senador, o montante apresenta "desconexão manifesta" com os valores praticados no mercado para o tipo de serviço prestado, o que levanta a suspeita de negócio jurídico simulado.

O parlamentar cita ainda investigações da Operação Carbono Oculto, que apontam que o Banco Master teria sido capitalizado com recursos oriundos de fraudes e do tráfico de drogas, operacionalizados por meio da emissão de certificados de depósito bancário (CDBs) pela gestora CBSF DTVM, antiga Reag Trust. Nesse contexto, os pagamentos à sociedade de advogados poderiam, em tese, configurar o crime de lavagem de dinheiro, previsto na Lei nº 9.613/1998.

O requerimento destaca também que a constituição de uma nova banca do escritório em Brasília ocorreu em setembro de 2025, dois meses antes da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, em novembro do mesmo ano, o que, segundo Vieira, reforça suspeitas de manobras de estratificação patrimonial. O senador afirma ainda que o tratamento prioritário dado a esses pagamentos, em detrimento de outros credores, exige esclarecimentos sobre eventual tráfico de influência e exploração de prestígio junto ao Judiciário e à administração pública.

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) apresentaram um requerimento na semana passada na CPI do Crime Organizado pedindo a quebra de sigilo bancário e fiscal da advogada Viviane Barci.

O pedido abrange o período de 1.º de janeiro de 2024 a 1.º de janeiro de 2026 e solicita o acesso a movimentações financeiras, dados fiscais, investimentos e registros em sistemas de controle do Estado, como Receita Federal, Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Em outros requerimentos apresentados na segunda-feira, o relator da CPI pede a convocação dos irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, e do primo do ministro, Mario Umberto Degani.

"Os três possuíam relações societárias com a Maridt Participações S.A. ou com a DGEP Empreendimentos e Participações Ltda., pessoas jurídicas que detinham participação no Tayayá Aqua Resort, em Ribeirão Claro (PR). A Maridt e a DGEP transferiram suas cotas do resort Tayayá para o Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e a PHD Holding", diz o documento.

Segundo Vieira, a intermediação de negócios envolvendo o Arleen, administrado pela CBSF DTVM (antiga Reag Trust), traz o tema para o escopo da CPI. "A Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apurou relações de lavagem de dinheiro com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)", diz o texto.

O senador cita ainda reportagem do Estadão, que mostrou que a casa de José Eugênio Dias Toffoli aparece como sede da empresa que vendeu a fundo de cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master, parte de resort no Paraná por R$ 3 milhões. No local, a mulher do irmão do ministro afirmou que o marido nunca foi dono de resort.

"Destaque-se também a existência de notícias demonstrando que o estilo de vida dos familiares do Ministro é incompatível com a negociação milionária envolvendo o resort", afirma Vieira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CPI DO CRIME ORGANIZADO/ALESSANDRO VIEIRA/CONVOCAÇÃO/ESPOSA/MORAES/IRMÃOS/TOFFOLI
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, mas será transferido para o Sírio Libanês, em São Paulo

05.02.26 15h39

liminar

Decisão de Dino sobre penduricalhos foi tomada em ação de associação de procuradores

O pedido de ação era para assegurar aos procuradores municipais o recebimento de honorários advocatícios até o teto do funcionalismo público

05.02.26 15h28

ENTREVISTA

"Não é justo alguém entrar com 35 anos e ficar até 75", diz Lula sobre mandato do STF

"Não é justo, é muito tempo", enfatizou o presidente.

05.02.26 15h12

ELEIÇÕES 2026

Lula: 'Vamos ganhar eleições outra vez; não porque sou bom, porque Brasil precisa de democracia'

O presidente também lembrou que a radicalização das eleições começou na disputa do Aécio Neves.

05.02.26 15h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda