Relator da CPI da Covid cita documentos do Ministério Público Federal do Pará

Durante o depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, nesta terça-feira, 21, do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, o relator da CPI, Ranan Calheiros (MDB-AL) citou documentos enviados pelo Ministério Público Federal do Pará.

“O Ministério Público Federal do Pará compartilhou com a Comissão Parlamentar de Inquérito documentos que revelam que Francisco Emerson Maximiano, Danilo Trento, José Ricardo Santana, Marconny Albernaz e Roberto Ferreira Dias tramaram a burla do processo licitatório da compra de testes rápidos de detecção da covid-19, em esquema similar ao que havia sido conduzido no governo do Distrito Federal pela Precisa Medicamentos”. Renan usou as informações do MPF do Pará para questionar se a CGU agiu com o mesmo rigo nas investigações que envolviam o governo federal como o fez com os governos municipais e estaduais. Wagner Rosário disse que a CGU investiga onde há indícios de fraude, independentemente de onde seja.