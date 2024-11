Relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos é tema de evento em Belém nesta terça

O Espaço São José Liberto, em Belém, será palco de um evento que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, nesta terça-feira (12). Com o nome “The Circle”, a programação visa fortalecer as relações comerciais entre os dois países, a República Dominicana e a República Democrática do Congo. A organização da agenda fica por conta da Câmara Texana de Comércio no Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), a Federação das Câmaras de Comércio Exterior e entidades empresariais do Pará.

Haverá, durante o evento, várias palestras. Além disso, será realizada uma Rodada de Negócios, e a programação se encerra com um coquetel. O horário é das 14h às 19h. O evento será liderado pelo presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, Max Paul, e pelo diretor da Câmara no Pará, Ovídio Amazonas. O patrocínio é da Credisis Cooperufpa – Sistema de Crédito Corporativo, com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e do governo do Estado do Pará.

Um dos temas debatidos no “The Circle” será a COP 30, com uma palestra abordando as preparações e estratégias para enfrentar as mudanças climáticas e promover energias renováveis. Além disso, será abordado o planejamento de missões empresariais ao Texas, República Dominicana e República Democrática do Congo para explorar novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas; e o fortalecimento das parcerias comerciais e inovações no agronegócio e na bioeconomia, além de melhorias em infraestrutura e logística.

Potencialidade econômica

Sendo um dos principais motores econômicos do Brasil, o Pará possui uma economia robusta baseada na exportação de minérios, como ferro e bauxita, além de produtos agrícolas como açaí e cacau. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado é impulsionado por investimentos em infraestrutura e energia renovável, tornando-o um parceiro estratégico ideal para o Texas.

Já o Texas tem uma economia diversificada e um PIB que ultrapassa trilhões de dólares, sendo líder em setores como energia, tecnologia e agricultura. Essa diversidade econômica oferece uma plataforma sólida para parcerias com o Pará, facilitando o intercâmbio de expertise e investimentos. Segundo Ovídio Amazonas, “o evento deve ser um marco transformador, criando novas oportunidades de negócios e fortalecendo as relações bilaterais”. Max Paul, por sua vez, afirma que a agenda terá um foco especial na valorização e desenvolvimento da região Norte do Brasil.

Confira a programação do evento

14h00 - 14h30: Abertura com a presença de líderes empresariais e governamentais

14h30 - 15h30: Painel “Doing Business in Texas” - Discussão sobre o ambiente de negócios no Texas

15h30 - 17h30: Participação Internacional - Apresentações das delegações da República Democrática do Congo e República Dominicana, destacando oportunidades de negócios e parcerias

17h30 - 18h00: Rodada de Negócios - Espaço para networking e discussões sobre futuras colaborações empresariais

19h00 - Coquetel comemorativo oferecido pela Câmara Texana de Comércio no Brasil e Patrocinadores - Salão Central