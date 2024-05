R70: 'Nossa diplomacia tem cometido erros enormes', diz Ciro Nogueira

Benefício

O pagamento do abono salarial PIS-Pasep 2024, referente ao ano-base 2022, será feito hoje para os nascidos em maio e junho.

Eleições 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia hoje mais uma etapa de verificação da segurança das urnas eletrônicas.

Ciro Nogueira (J. Boscoa)

"Nossa diplomacia tem cometido erros enormes.”

Ciro Nogueira (PP-PI), senador e ex-ministro-chefe da Casa Civil, durante o evento Lide Investment Forum Nova York, nos Estados Unidos.

DESENVOLVIMENTO

PLANO

Termina hoje o penúltimo Encontro Regionalizado Temático para coletar sugestões que vão embasar o Planejamento Estratégico de Longo Prazo - Pará 2050. O encontro está sendo realizado no município de Itaituba, região de Integração Tapajós. O último encontro será realizado na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), no município de Abaetetuba. Em junho e julho será elaborado o plano, com o lançamento previsto para agosto em três eventos regionalizados. Além disso, será implantado um modelo de governança multi-institucional para acompanhar a execução do plano ao longo do tempo.

TCM

ELEIÇÃO

A ex-deputada federal Ann Pontes teve a indicação aprovada para assumir uma vaga como conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios. A decisão coube à Assembleia Legislativa. Ann teve 34 votos contra apenas três do concorrente, o auditor Elcias Oliveira da Silva. Havia 38 dos 41 deputados presentes à sessão e foi registrado um voto em branco da deputada Lívia Duarte (PSOL). A nova conselheira vai ocupar a cadeira deixada por Sérgio Leão, que se aposentou em março.

RESÍDUOS

BALANÇO

Quarenta e cinco mil quilômetros foi o total percorrido pelas equipes da Ciclus Amazônia, em Belém, nos primeiros 30 dias de operação, segundo balanço divulgado pela empresa. O percurso equivale a 16 viagens rodoviárias entre Belém e São Paulo para dar conta da coleta de lixo doméstico e entulho da capital paraense, parte depositada de forma irregular há meses. Os caminhões da empresa recolheram 60 mil toneladas de resíduos no período, parte delas removida de 240 pontos críticos catalogados na cidade. A empresa anunciou que a próxima etapa da prestação dos serviços será a implantação de ecopontos, novas lixeiras e contêineres semienterrados para recepção de resíduos entregues pela população.

GRIPE

VIGILÂNCIA

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará está realizando a coleta de amostras de material biológico de aves da avicultura comercial em 78 granjas, para confirmar a ausência de circulação viral da Influenza Aviária e da Doença de Newcastle, síndromes respiratória e nervosa das aves, respectivamente.

MINISTÉRIO

O estudo faz parte do Plano de Vigilância de Influenza Aviária (IA) e Doença de Newcastle (DNC) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

EXÓTICA

O estudo está sendo executado pela Adepará em Rondon do Pará, Xinguara, Tucuruí, Soure, Abaetetuba, Parauapebas, Santarém e Castanhal. As duas doenças são infecções virais graves que acometem aves domésticas e silvestres e podem ocasionar prejuízos à avicultura. O Pará não tem registro de casos de gripe aviária, que é considerada uma doença exótica no País.

COOPERAÇÃO

FLORESTAL

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Pará (Senar-PA) celebraram, nesta semana, o Termo de Cooperação Técnica para melhorar as cadeias produtivas de base florestal. O acordo prevê a implantação de Sistemas Agroflorestais e de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, além de projetos voltados aos sistemas produtivos. O Senar-PA vai disponibilizar profissionais e garantir suporte logístico para a execução das ações. A entidade também se responsabilizará pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades. Por sua vez, o Instituto disponibilizará profissionais e suporte logístico para a realização das atividades e acompanhamentos periódicos das normas de preservação ambiental.

CULTURA

LEI

Será encerrada no próximo dia 25 de maio a Consulta Pública promovida pela prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), sobre a Política Nacional Aldir Blanc, criada para fortalecer o setor cultural do país. A Consulta Pública vai coletar sugestões e demandas da sociedade civil de Belém e distritos, especialmente da comunidade artística e cultural. Podem participar da consulta pessoas maiores de 18 anos, com sugestões em temas, valores de projeto, entre outros. As sugestões devem ser enviadas por meio do site oficial da Fumbel.

EM POUCAS LINHAS

► Em abril o açaí registrou, pela primeira vez neste ano, queda de preços, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A redução ficou em 2%. Embora pequena, indica uma tendência, já que a entressafra do açaí está chegando ao fim. O preço, contudo, segue pesando no bolso dos belenenses. Na área central da capital o litro do açaí não sai por menos de R$ 30.

► Será lançado no sábado (18), no Espaço São José Liberto, o livro de histórias em quadrinhos “Inclusão: uma Aventura Sem Igual com o Balada Kids”, do paraense Lucas Quaresma, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

► Além das escolas estaduais e das unidades das Usinas da Paz, agora também é possível fazer doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no Instituto Estadual Carlos Gomes. Os mantimentos e roupas poderão ser entregues no local até 28 de maio, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

► A secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, participa hoje do Fórum de Educação Infantil do Pará (Feipa), na Universidade Federal do Pará (UFPA). A titular da Semec vai apresentar as experiências da educação em tempo integral na rede municipal de Belém e falará das novas escolas que serão construídas no Jurunas e no distrito de Outeiro com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento.



► Grupos de pássaros juninos do Pará participarão de grande cortejo no próximo domingo (19), pelas ruas de Belém, para celebrar essa tradicional manifestação cultural paraense. O desfile começa às 8h, com saída da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré em direção à Praça da República.

► Começa hoje e vai até 29 de maio o prazo para que os deputados apresentem à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025. A matéria será relatada pelo presidente da Comissão, deputado Chamonzinho (MDB)