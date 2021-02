Ré por morte do marido, Flordelis é titular da Secretaria da Mulher da Câmara

Ré por acusação de participar da morte do marido, pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019, a deputada federal Flordelis (PSD) foi nomeada titular da Secretaria da Mulher da Câmara. A informação entrou no perfil da parlamentar no site da Casa, na terça-feira 2.

Além de ré na Justiça, a cantora gospel é investigada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar.

A revista Veja mostrou, na terça, que o governo dedicou aproximadamente R$ 10,1 milhões em emendas para a parlamentar.

É óbvio que sou contra, seu moleque mimado. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) February 3, 2021

No Twitter, o deputado federal Kim Kataguiri cobrou de Carla Zambelli um posicionamento, já que a parlamentar havia, antes da eleição na Câmara, pedido agilidade na cassação de Flordelis.

A deputada respondeu “É óbvio que sou contra, seu moleque mimado.”