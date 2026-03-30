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Política

Ratinho Jr. elogia escolha de Caiado para disputar Presidência pelo PSD

Estadão Conteúdo

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, elogiou a escolha do PSD em lançar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato para disputar a Presidência da República. Em nota publicada em rede social nesta segunda-feira, 30, o paranaense afirma que o partido "deu um exemplo do seu compromisso com a democracia ao promover um debate equilibrado para escolher o candidato".

Ratinho Júnior também era um dos nomes cotados pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, para concorrer ao Planalto nas eleições deste ano. No entanto, o governador desistiu no dia 23 deste mês. Assim, a disputa interna do PSD ficou entre Caiado e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Nesta segunda, a pré-candidatura de Caiado será anunciada pelo PSD. Para Ratinho Jr. a escolha "reforça que a legenda apostou num homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente, sobretudo, em áreas vitais como educação e a segurança".

"O seu entusiasmo em servir é fonte de inspiração para todos aqueles que acreditam num Brasil moderno, que ofereça oportunidade aos jovens e reconheça a força da iniciativa privada como fonte de crescimento", escreveu o paranaense no X.

Ratinho Jr. também se dirigiu a Eduardo Leite, reconhecendo "sua grandeza e seu espírito público". "Eduardo, é sempre bom lembrar, reposicionou o Rio Grande do Sul no cenário nacional depois de equilibrar as contas do Estado".

Após a escolha do PSD em seguir com a pré-candidatura de Caiado, o governador gaúcho manifestou publicamente sua frustração com os rumos tomados pelo partido, em relação à corrida presidencial.

Leite criticou a decisão partidária e a velha forma de fazer política. Ele não mencionou Kassab ou Caiado na declaração, mas mandou recados e deixou clara sua decepção.

"Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso País, eu não vou discutir essa decisão, mas isso não significa ausência de convicção", disse Leite no Instagram.

O lançamento da pré-candidatura de Caiado pelo PSD ocorre nesta segunda-feira, na sede da sigla, no centro de São Paulo, às 16h.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, a saída de Ratinho Jr. do páreo foi decisiva na disputa, já que reorganizou o cenário dentro do partido e abriu caminho para a consolidação do governador goiano como principal opção.

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