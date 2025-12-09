Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Quem são os 6 réus de núcleo 2 da trama golpista que começam a ser julgados nesta terça no STF

Eles são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por "gerenciar" e operacionalizar ações para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder

Estadão Conteúdo

Seis réus do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados na manhã desta terça-feira, 9. Eles são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por "gerenciar" e operacionalizar ações para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Todos os réus respondem por:

- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; - Golpe de Estado; - Participação em organização criminosa armada; - Dano qualificado; - Deterioração de patrimônio tombado.

Quem é quem

- Filipe Martins: ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência, acusado, entre outros pontos, de elaborar a minuta golpista;

- Silvinei Vasques: ex-diretor da PRF, apontado por usar a estrutura da corporação para dificultar o acesso de eleitores às urnas, favorecendo Bolsonaro;

- Mário Fernandes: general acusado da elaboração do plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin (PSB), então recém-eleitos, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso. Segundo a denúncia, o documento foi impresso por Fernandes no Palácio do Planalto e levado ao Palácio da Alvorada, onde foi apresentado ao então presidente Jair Bolsonaro. As ações seriam executadas pelos "kids pretos", que integram o núcleo 3;

- Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de operações do Ministério da Justiça;

- Marília de Alencar, ex-subsecretária da pasta;

- Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro.

Como e quando será o julgamento

As sessões serão distribuídas entre os dias 9, 10, 16 e 17. As sessões dos dias 9 e 16 ocorrerão em dois turnos, das 9h às 12h e das 14h às 19h. Já as dos dias 10 e 17 serão apenas no período da manhã, das 9h às 12h.

Quem faz parte da Primeira Turma

A análise caberá à Primeira Turma do Supremo, composta por:

- Alexandre de Moraes; - Cristiano Zanin; - Cármen Lúcia; - Flávio Dino, que preside o colegiado.

Os ministros decidirão se os réus serão absolvidos ou condenados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/JULGAMENTO/NÚCLEO 2

réus
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

Política

Regularização fundiária volta ao centro do debate no Senado

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pautou o tema, e senador Beto Faro (PT/PA) cobrou urgência com foco no Pará

09.12.25 21h59

Associações criticam proibição de acesso da imprensa ao plenário da Câmara

09.12.25 21h57

POLÍTICA

Lula cobra do Congresso votação da PEC da Segurança; relatório deve ser lido nesta quarta

Segundo Lula, é preciso definir com precisão onde a União deve atuar no enfrentamento ao crime organizado

09.12.25 21h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda