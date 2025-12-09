Quem são os 6 réus de núcleo 2 da trama golpista que começam a ser julgados nesta terça no STF

Seis réus do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados na manhã desta terça-feira, 9. Eles são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por "gerenciar" e operacionalizar ações para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Todos os réus respondem por:

- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; - Golpe de Estado; - Participação em organização criminosa armada; - Dano qualificado; - Deterioração de patrimônio tombado.

Quem é quem

- Filipe Martins: ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência, acusado, entre outros pontos, de elaborar a minuta golpista;

- Silvinei Vasques: ex-diretor da PRF, apontado por usar a estrutura da corporação para dificultar o acesso de eleitores às urnas, favorecendo Bolsonaro;

- Mário Fernandes: general acusado da elaboração do plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin (PSB), então recém-eleitos, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso. Segundo a denúncia, o documento foi impresso por Fernandes no Palácio do Planalto e levado ao Palácio da Alvorada, onde foi apresentado ao então presidente Jair Bolsonaro. As ações seriam executadas pelos "kids pretos", que integram o núcleo 3;

- Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de operações do Ministério da Justiça;

- Marília de Alencar, ex-subsecretária da pasta;

- Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro.

Como e quando será o julgamento

As sessões serão distribuídas entre os dias 9, 10, 16 e 17. As sessões dos dias 9 e 16 ocorrerão em dois turnos, das 9h às 12h e das 14h às 19h. Já as dos dias 10 e 17 serão apenas no período da manhã, das 9h às 12h.

Quem faz parte da Primeira Turma

A análise caberá à Primeira Turma do Supremo, composta por:

- Alexandre de Moraes; - Cristiano Zanin; - Cármen Lúcia; - Flávio Dino, que preside o colegiado.

Os ministros decidirão se os réus serão absolvidos ou condenados.