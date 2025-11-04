Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Quem é quem na CPI do crime organizado? Veja os senadores escalados

Estadão Conteúdo

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado foi instalada nesta terça-feira, 4, com os senadores Sérgio Moro (União-PR), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e dois parlamentares do PT como titulares: Rogério Carvalho (PT-SE) e Fabiano Contarato (PT-ES).

Proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a comissão terá 120 dias para investigar o crescimento das facções e milícias no País. A instalação da CPI foi anunciada dois dias após a megaoperação policial que deixou 121 mortos nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

O colegiado contará com 11 integrantes titulares e sete suplentes. Nem governo nem oposição deverá ter larga maioria nas primeiras votações, assim como ocorreu na CPI do INSS.

Representantes do PT

Um dos representantes do PT na CPI, Fabiano Contarato foi delegado de polícia por 27 anos, eleito senador pelo Espírito Santo em 2018, pela Rede Sustentabilidade. Em dezembro de 2021, ele deixou o partido pelo qual venceu o pleito e ingressou no PT. Entre 2022 e 2023, ele foi líder da sigla de Lula no Senado.

Em maio do ano passado, foi único senador do PT que votou a favor da derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no projeto de lei que pôs fim à saidinha de presos. O partido ainda conta com o senador Rogério Carvalho, como titular, e o ex-governador da Bahia, senador Jaques Wagner (PT-BA).

Titulares:

. Alessandro Vieira (MDB-SE) . Márcio Bittar (PL-AC) . Marcos do Val (Podemos-ES) . Otto Alencar (PSD-BA) . Angelo Coronel (PSD-BA) . Jorge Kajuru (PSB-GO) . Flávio Bolsonaro (PL-RJ) . Magno Malta (PL-ES) . Rogério Carvalho (PT-SE) . Fabiano Contarato (PT-ES) . Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Suplentes:

. Sérgio Moro (União-PR) . Eduardo Girão (Novo-CE) . Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) . Jaques Wagner (PT-BA) . Randolfe Rodrigues (PT-AP) . Esperidião Amin (PP-SC)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CPI/CRIME ORGANIZADO/SENADO/QUEM É QUEM
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Quem é quem na CPI do crime organizado? Veja os senadores escalados

04.11.25 12h43

Senado instala CPI do Crime Organizado e elege petista como presidente

04.11.25 12h43

Líder do PT aciona STF contra governador do RJ por atentado à soberania em tratativa com os EUA

04.11.25 12h23

POLÍTICA

CPI do INSS prende, por falso testemunho, presidente de entidade que movimentou R$ 410 milhões

O pedido foi feito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). É a terceira prisão da CPI

04.11.25 7h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

rEORGANIZAÇÃO

Instituições de Justiça do Pará definem regime especial durante Cúpula do Clima e COP 30

Adaptação nas agendas é necessária para auxiliar realização de grandes eventos que ocorrem no mês de novembro, em Belém

29.10.25 7h15

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda