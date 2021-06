Queiroga, Pazuello e mais 12 serão investigados

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), divulgou ontem (18), a lista de testemunhas que serão investigadas pela comissão. Estão na lista, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. O ex-chefe da comunicação do governo, Fábio Wajngarten, as médicas Mayra Pinheiro e Nise Yamaguchi, o ex-chanceler Ernesto Araújo.

Também constam na lista de investigados: o ex-assessor do Ministério da Saúde Elcio Franco, o conselheiro do presidente Arthur Weintraub, o empresário Carlos Roberto Wizard, Franciele Fantinato, Helio Neto, Marcellus Campelo, Paulo Marinho Zanotto e Luciano Dias Azevedo.

Em coletiva, Renan Calheiros disse que a CPI tem feito sua parte e que os critérios para tornar essas pessoas em investigados é o fato "de já terem prestado depoimento à CPI". Renan disse ainda que "é bom para a segurança jurídica do próprio investigado, pois eles passam a ter direito à infração e provas que estão sendo juntadas".

Na noite de quinta-feira (17) em uma transmissão online, Jair Bolsonaro voltou a criticar a vacinação e a defender a imunização de rebanho. Renan Calheiros reagiu à fala do presidente "Diante da absolutamente irresponsabilidade do chefe de governo e tudo que havia dito sobre a defesa da imunização natural, usando ele próprio como exemplo desse crime, desdenhou das vacinas e disse, querendo enganar a população, que a contaminação tem mais eficácia que a vacina. Não podemos concordar. Essa CPI já produziu reflexos e resultados e entre eles o avanço do calendário da vacinação. Demonstramos que o governo sempre recusou vacinas e colocou em seu lugar o tratamento precoce", disse.

Renan Calheiros disse que o colegiado teve acesso a uma troca de e-mails entre o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da OMS em que o chefe da pasta cobrou agilidade no fornecimento da vacina após o ministério ignorar e-mails da Pfizer. "Queiroga, teve participação pífia, ridícula no primeiro depoimento da CPI. Quando tentou dizer que teria autonomia, os fatos demonstraram o contrário. Ele defendeu vacinação e o presidente no dia seguinte disse que encomendaria um decreto para minimização da utilização das máscaras. O lote de vacinas comandado por ele é 20% mais caro que a anterior, em abril acessamos documentos em que ele em conversa com o presidente da OMS, cobra agilidade no fornecimento das vacinas e leva um puxão de orelha ao dizer que não dá mais para ajudar como teriam ajudado anteriormente. Queiroga defendeu em abril tratamento precoce e prescrição da cloroquina e mentiu que tinha tido eficácia de 70% no Brasil", disse.

Médicos defendem 'tratamento precoce'

Em reunião marcada pela participação principalmente de senadores governistas, a CPI da Pandemia ouviu ontem (18) os médicos Francisco Cardoso e Ricardo Zimerman, que defendem o "tratamento precoce" para covid-19 com o uso de cloroquina e outros medicamentos. O relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), optou por não fazer perguntas e deixou a sala após as explanações iniciais dos depoentes.

Os senadores Marcos Rogério (DEM-RO), Eduardo Girão (Podemos-CE), Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Jorginho Mello (PL-SC) fizeram perguntas sobre o chamado "tratamento precoce". Nas respostas, Francisco Cardoso disse que sua posição favorável baseia-se em pesquisas, assim como em sua experiência pessoal. Ele ainda complementou que, em sua vivência na tratamento de pacientes com covid-19, já atendeu mais de mil casos muito graves, com poucos óbitos. "A equipe com a qual trabalhamos em São Paulo já atendeu mais de 4 mil casos com pouquíssimos desfechos fatais. Nós temos resultados", disse Cardoso. Para o médico, a cloroquina foi demonizada após estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) ainda nos primeiros meses da pandemia, quando 22 pacientes morreram. Cardoso disse considerar que esse estudo é "a maior vergonha científica dos últimos anos".

Já Ricardo Zimerman destacou que o "tratamento precoce" não se resume à cloroquina, e que ele apresentaria bons resultados na prática. "Budesonida inalatória: é um 'sprayzinho' que quem tem asma usou a vida inteira. Reduz em 91% o risco de seu irmão internar, do seu pai internar. É usado no sistema público inglês, mas aqui não foi recomendado. Colchicina: são 20% de redução de combinação, internação e morte. Nitazoxanida, [a respeito de] que tiram sarro, que é um vermífugo, só que não conhecem biologia. Ela induz a expressão de interferon, um potente antiviral, tem ação antiviral em bula já. Saiu agora estudo americano em preprint: 85% de redução de risco de internação. Ou seja, 85% de redução de risco de internação [com a nitazoxanida]; 91% de redução de risco de internação com budesonida inalatória; 20% com a colchicina. A proxalutamida, que foi alvo de gargalhadas: num estudo ambulatorial, reduziu 91% o risco de internação. Está aceito para a publicação sair esta semana", explanou.

O médico acrescentou que Arábia Saudita e Irã incorporaram a hidroxicloroquina no tratamento contra a covid-19, devido aos bons resultados que alcançaram nesses países. Também citou estudos a favor da ivermectina, e que o sistema público britânico de saúde (NHS) teria incorporado o corticoide.