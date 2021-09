Queiroga fala em Belém da importância da saúde bucal

Várias autoridades políticas nacionais cumpriram agenda em Belém na última sexta-feira (10), em uma comitiva que incluía o ministro de saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Na tarde de sexta-feira (10), o líder da pasta esteve com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e com o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, no Centro de Especialidade Médico Odontológico (Cemo) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Nesse evento, ele assinou a portaria de habilitação do Laboratório de Prótese e Órtese, que voltou a funcionar no Cemo após a atual gestão da Prefeitura de Belém ter reativado o serviço. O laboratório voltou a funcionar em junho deste ano, após anos desativado. O espaço ganhou novos equipamentos, instrumentos e profissionais. Com a habilitação pelo Ministério da Saúde, o espaço vai ganhar mais investimento e poderá ampliar os serviços prestados à população.

Em seu pronunciamento, Queiroga afirmou que a saúde bucal é muito importante para a manutenção do bem-estar do restante do corpo. "A atenção primária é onde começa a saúde primária, nós vamos resolver os problemas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), desde o primeiro momento assumi o compromisso da medicina preventiva. Sou cardiologista e sei que a falta de cuidados com a saúde bucal pode causar problemas no coração, tem consequências e ninguém sabe. Então é uma satisfação acompanhar essa realização, ver pessoas sorrindo, com saúde bucal restabelecida. Vamos devolver a alegria das pessoas, mesmo em um momento tão triste", comenta.

À reportagem do Grupo Liberal, o ministro afirmou que a redução de tensões políticas entre o Executivo e o Judiciário, após a declaração oficial emitida pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira (9), vai fazer o Brasil avançar. Ele acredita que essa questão política é própria dos ambientes pandêmicos, que são sempre de muita efervescência cultural, política e sanitária, mas que a sociedade e o governo devem se unir contra o único inimigo: o vírus.

Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro tem investido fortemente na área da saúde. “Eu tenho levado subsídios técnicos para que o presidente possa tomar as melhores decisões. Ele disse a mim que a saúde não pode ser um problema, e sim uma solução. Temos uma campanha nacional de vacinação que é uma das principais campanhas de vacina contra a covid-19 do mundo, a maior campanha pública em um país com mais de 100 milhões de habitantes. Os resultados já estão aí: queda no número de casos e óbitos e menor pressão sobre o sistema hospitalar para que o Brasil possa voltar a sorrir”.

O líder da Pasta da saúde ainda pediu, no evento de sexta-feira, que a população apoie as ações do Ministério. Ele disse que, até o dia 15 deste mês, serão distribuídas doses de vacina para todos os brasileiros acima de 18 anos, na primeira dose. Ao todo, são mais de 230 milhões de doses distribuídas, mais de 200 milhões aplicadas, mais de 96% da população vacinada com a primeira dose e mais de 52% com a segunda. Até outubro, há a previsão de vacinar todos os adultos brasileiros com a segunda dose. "Nosso SUS é patrimônio de todos os brasileiros. Precisamos defender o SUS e ver a importância desse sistema", diz. Queiroga ainda agradeceu os agentes e profissionais de saúde, que têm sido "heróis" no enfrentamento da pior crise sanitária que o mundo já viu, e afirmou que tramita um projeto de lei para reconhecer os enfermeiros, pagando melhor a categoria.

Cemo

As pessoas atendidas no Cemo são encaminhadas pelas unidades de saúde - idosos com 60 anos ou mais. O centro realiza, por mês, cerca de 40 atendimentos, que têm ajudado a diminuir a demanda reprimida de idosos que precisam de reabilitação bucal. Só em espaços que atendem especialmente esse público, como é o caso da Casa do Idoso, mais de 600 idosos têm necessidade de prótese odontológica.

O atendimento no serviço de prótese dentária é oferecido, diariamente, no Cemo. Cerca de 5 pessoas são atendidas, por dia, de segunda a sexta. Para essas pessoas, o serviço de prótese dentária vai além de uma questão de saúde pública, significa devolver a cidadania e a autoestima.

Além de Belém, serviços especializados em odontologia passaram a ser ofertados pela primeira vez no distrito de Mosqueiro. A população da ilha, agora, conta com serviços de endodontia, periodontia, cirurgia e atendimento para paciente especial na Unidade Municipal de Saúde Maracajá, desde julho. Até o final do ano, novos serviços voltados para a saúde bucal deverão ser ofertados pelo Cemo.