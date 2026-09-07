Quaest: Lula lidera entre independentes no 1º turno, mas empata numericamente com Flávio no 2º

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a liderar entre os eleitores independentes no primeiro turno, aponta pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7. Na semana passada, o candidato do Avante, Augusto Cury, chegou a liderar neste grupo, com 24%, à frente do petista (17%) e do candidato do PL, Flávio Bolsonaro (9%). Agora, Lula tem 24% entre esses eleitores contra 17% de Cury e os mesmos 9% de Flávio. Os indecisos são 18% e brancos/nulos, 15%. Os que optam por outros presidenciáveis são 17%.

Na simulação de segundo turno, contudo, há um empate técnico. Entre os independentes, 32% votam em Flávio na segunda rodada e 28% em Lula. Os que pretendem votar em branco/nulo são 30% e os que estão indecisos, 10%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01720/2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro. Pela data de corte, o levantamento será o primeiro do instituto a abarcar integralmente os efeitos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

O estudo anterior da Quaest, publicado no dia 2, foi feito entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. Essa pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O caso foi inicialmente revelado pelo Estadão/Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na manhã do dia 1º. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.