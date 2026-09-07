Rejeição a Flávio Bolsonaro é de 55% e a Lula, de 53%, aponta pesquisa Quaest

Os dois principais candidatos à Presidência da República lideram a rejeição do eleitorado. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, 55% afirmam que não votariam de jeito nenhum no senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 53% dizem rejeitar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As variações porcentuais foram as mesmas do último levantamento da Quaest, em 2 de setembro.

Logo em seguida, aparece o empresário Pablo Marçal (PRTB) com 45% de rejeição. Marçal segue inelegível e a PGE pediu ao TSE o indeferimento do registro da candidatura. Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 41%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 16% de rejeição.

O candidato Renan Santos (Missão) é rejeitado por 29% dos eleitores. Em seguida, o escritor Augusto Curty (Avante) registrou rejeição de 26%.

Rui Costa Pimenta (PCO) tem 23% de rejeição, enquanto Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) têm 11% de rejeição cada. Já Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (10%) estão com 10%, e Clariana Barão (DC), com 7%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01720/2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro. Pela data de corte, o levantamento será o primeiro do instituto a abarcar integralmente os efeitos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento anterior da Quaest, publicado no dia 2, foi feito entre os dias 30 de agosto e 1.º de setembro.