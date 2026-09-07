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Política

Quaest: Lula e Flávio empatam com 41% no segundo turno; Cury vai de 10% para 8% no primeiro

Estadão Conteúdo

O psiquiatra e candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) oscilou para baixo, dentro da margem de erro, em relação à última rodada da pesquisa Quaest e agora registra 8% das intenções de voto no primeiro turno, ante 10% na semana passada, segundo levantamento divulgado pelo instituto nesta segunda-feira, 7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) continuam à frente dos demais candidatos na primeira etapa da disputa, registrando 36% e 29% das menções, respectivamente. No segundo turno, os dois estão empatados, cada um com 41% das intenções de voto.

Com o resultado, Cury interrompe o movimento de alta registrado no início do mês, quando havia avançado oito pontos porcentuais em relação à pesquisa de agosto.

O levantamento da Quaest foi realizado entre quinta-feira, 3, e domingo, 6 de setembro, ou seja, em meio à crise que se instalou no Supremo Tribunal Federal (STF).

No primeiro turno da pesquisa divulgada na semana passada, portanto antes dos embates entre os ministros da Corte André Mendonça e Alexandre de Moraes, Lula tinha 37% das intenções de voto, contra 30% de Flávio. Ou seja, ambos oscilaram para baixo, dentro da margem de erro.

Já no cenário de segundo turno, o petista aparecia com 42%, ante 41% do bolsonarista. Agora, a diferença entre os dois no segundo turno é inexistente pela primeira vez desde março, quando ambos também apareciam no mesmo patamar numérico.

Os dados do primeiro turno referem-se à simulação que inclui o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que registrou candidatura, mas está inelegível.

Na pesquisa divulgada neste feriado de 7 de Setembro, Marçal tem 1% de menções. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, Romeu Zema (Novo), 2%, e Samara Martins (UP), 1%. Os demais nomes não pontuaram. Nesse cenário, os indecisos são 9%, e os votos brancos ou nulos, 8%.

A Quaest fez 2.004 entrevistas a domicílio com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01720/2026.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não tem acesso a uma lista com os nomes dos candidatos, Lula registra 28% de menções, seguido por Flávio, com 20%, e Cury, com 4%. Outros nomes somam 5%. Os indecisos na espontânea são 42%, e 1% votarão branco ou nulo.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente tem 41% das intenções de voto, e o senador, 41%. Nesse cenário, indecisos representam 5%, enquanto 13% que votarão branco ou nulo ou não irão votar.

Flávio é o adversário de Lula com maior porcentual nas simulações de segundo turno da Quaest, mas o presidente também empataria tecnicamente com Ronaldo Caiado e Augusto Cury.

Contra Caiado, Lula registra 41% das intenções de voto, ante 38% do ex-governador de Goiás. No cenário com Renan Santos, Lula tem 42% das intenções de voto, ante 37% do candidato do Missão. Já contra Romeu Zema, o presidente registra 44%, enquanto o governador de Minas Gerais tem 33%.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/DISPUTA
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