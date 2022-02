PTB: Delegado Eguchi se filia ao partido em encontro regional

O delegado federal Eguchi agora está filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB-PA). A filiação foi formalizada na manhã deste sábado (19), em um encontro regional da sigla, em Belém, que contou com a persença de vários parlamentares e lideranças políticas locais.

O objetivo do encontro foi apresentar a nova estrutura do partido no estado do Pará para o ano de 2022. Houve um café da manhã e o evento foi aberto pelo presidente estadual do PTB-PA, o pastor e deputado federal Josué Bengtson.

Entre as lideranças políticas do estado, participaram do evento o ex-governador Simão Jatene, Márcio Miranda e deputado estadual Caveira,. Lideranças comunitárias e a classe empresarial também estiveram presentes.