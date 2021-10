PTB anuncia expulsão da ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, e mais dois

Como forma de atrair o presidente Jair Bolsonaro ao partido para concorrer às eleições de 2022, o PTB anunciou, a expulsão da ex-deputada Cristiane Brasil, filha do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, além do bolsonarista Oswaldo Eustáquio e do pastor Fadi Faraj. O anúncio foi dado via redes sociais pelo perfil oficial do partido.

O processo para a expulsão dos filiados teria a justificativa de que houve possível desrespeito às diretrizes partidárias. No entanto, disputas internas pesaram na decisão. Entre os atritos, estão as tentativas de interferência de Cristiane nas negociações para levar o presidente para o partido. O movimento de expulsão, conforme noticiou o Poder 360 no início da semana, tem aval de Roberto Jefferson.

De acordo com a sigla, Eustáquio e Faraj também responderão por denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial, contra a vice-presidente da legenda, Graciela Nienov.

As medidas fazem parte de ações do partido para acelerar a filiação do chefe do Executivo. Em 29 de setembro, a sigla decidiu que vai redigir um documento com a assinatura de todos os presidentes estaduais da legenda em incentivo à filiação de Bolsonaro. Na reunião, ela relatou ao grupo sobre conversa tida com Bolsonaro e reiterou que o PTB está preparado para recebê-lo